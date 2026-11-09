На московских станциях «Бери заряд» разместили 30 тысяч пауэрбанков новой модели. Устройства заряжают смартфоны быстрее предыдущих версий. Если у гаджета осталось меньше 10%, пауэрбанк сможет зарядить его до половины примерно за полчаса — это в 1,5 раза быстрее, чем со старыми моделями. Об этом рассказали в пресс службе сервиса.

Новый пауэрбанк разработало конструкторское бюро Яндекса, а за дизайн отвечает команда Commo (бренд мобильных аксессуаров и электроники Яндекс Фабрики). Поверхность корпуса стала более фактурной. Устройство удобнее держать в руках вместе с телефоном. Сами кабели оставили стандарта Lightning (такие используют «айфоны», выходившие до 2022 года) и USB C (современный «айфоны» и «андроиды»). От micro USB отказались: по данным сервиса, на телефоны с таким разъёмом приходится менее 0,1% аренд.

В сервисе рассказали, что планируют обновить весь московский парк — около 180 тысяч устройств. Затем новые пауэрбанки появятся в других городах, в первую очередь в Санкт Петербурге и Сочи.

Ранее сервис обновил станции в Москве: на 5 тысячах появились встроенные провода, чтобы включить разряженный телефон и начать аренду, а на 300 установили банковские терминалы для оплаты зарядки при полностью разряженном смартфоне. При слабом сигнале станции переключаются на сеть другого оператора или Wi-Fi, а при отключении электричества экран работает от резервной батареи и подсказывает, что зарядку нужно вернуть на другой станции. Обновление охватило больше половины московской сети.