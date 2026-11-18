Александра Воробьева с мастером Алексеем Севастьяновым. Работа за фрезерным станком. Фото из личного архива.

Московские колледжи открывают молодым путевку в мир профессий - востребованных сегодня и будущего. Переработанные в полном соответствии с актуальными отраслевыми технологиями и производственными процессами образовательные программы, высокотехнологичные лаборатории, лучшие наставники, углубленная практическая подготовка, возможность освоить несколько специальностей, начать работать и зарабатывать еще будучи студентом, – все это доступно для ребят, выбравших среднее профессиональное образование.

Выпускники колледжей Москвы – это молодые специалисты, подготовленные к работе в современных реалиях и обладающие всеми необходимыми навыками для успешной карьеры. Они востребованы работодателями, «заточены» под них, имеют перспективы достойных зарплат и возможностей для профессионального роста.

Поскольку производства и колледжи находятся в тесной взаимосвязи, и программа обучения молодежи соответствует запросам работодателей, уровень трудоустройства выпускников столичных колледжей по специальности достигает 94 %. Именно к этому и стремится большая часть юношей и девушек: они хотят зарабатывать здесь и стать самостоятельными уже сейчас.

Хотя - пусть они сами об этом расскажут.

Учат создавать настроение

Эмилия ЗАКИРОВА, студентка Колледжа сферы услуг №10, специальность «Туризм и гостеприимство», действующая чемпионка России среди барменов «Здоровье нации 2026», 2-й курс:

- Колледж я выбрала после Форума колледжей Москвы. Там я познакомилась с будущим наставником Гайдаром Бешировым. Запомнился его мастер-класс. Главным «плюсом» для меня при выборе места обучения стал быстрый выход на рынок труда, практико-ориентированность учебного заведения. Мы практикуемся с первого курса, ездим на гостевые уроки к партнерам колледжа, к нам также приезжают с гостевыми уроками отели Soluxe, Lotte, «Метрополь», «Арарат Парк Хаятт», «Хаятт Ридженси», «Пальмира Арт». Они - партнеры колледжа. В результате студенты получают гарантию трудоустройства по специальности.

Эмилия Закирова. Фото из личного архива.

В настоящее время учусь на втором курсе и прохожу практику в отеле «Пальмира Арт». Мне нравится, что гостеприимству в колледже учат не только по учебнику — его проживают. В наших аудиториях и лабораториях мы не просто запоминаем стандарты сервиса, а учимся создавать настроение: встречать гостя так, чтобы ему захотелось вернуться. Туризм для меня — искусство открывать людям мир, а колледж учит делать это красиво, профессионально и с душой.

Но есть и вторая страсть, которая стала моей визитной карточкой. Я - действующая чемпионка России среди барменов «Здоровье нации 2026» и собираюсь устраиваться на работу, связанную с рестораном при отеле. Самое ценное то, что колледж не просто «терпит» моё увлечение — он его поддерживает. Здесь понимают: бармен — тоже лицо гостеприимства. За стойкой ты создаёшь впечатление, даришь эмоции, превращаешь обычный вечер в особенное воспоминание.

Когда меня спрашивают, почему мне так нравится учиться в колледже, отвечаю просто: здесь каждый день — это маленькое путешествие. И мне кажется, что моё будущее уже стучится в дверь — яркое, как огни большого города, и тёплое, как улыбка гостя, которому рады.

В моем колледже также обучают банковскому и торговому делу, поваров, кондитеров, эстетистов. Ежегодно здесь проводится замечательный конкурс «Созидание», в котором участвуют студенты всех специальностей. Благодаря таким мероприятиям студенты общаются и дружат.

Сбылась мечта управлять станком ЧПУ

Александра ВОРОБЬЕВА, выпускница Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, специальность «Мастер столярного и мебельного производства, оператор ЧПУ»:

- Я работаю со станками с числовым программным управлением (ЧПУ). Пишу программы для фрезерования, присадки, раскроя, описываю то, что хочу получить из станка. То есть фактически я «мебельный программист», если можно так выразиться. Всему этому научилась в колледже.

Пришла в колледж из-за мечты создавать музыкальные инструменты. Мне нужно было научиться деревообработке. У меня есть нескольких гитар, вот и думала: почему бы не создавать такие же. К тому же отец когда-то учился на техника-технолога и тоже обучался ЧПУ. Решила пойти по его стопам и нисколько не пожалела.

В колледже 70% времени уделялось освоению практических навыков, и буквально спустя полгода обучения мы ушли на свою первую производственную практику. Многие говорят, что им нравится получать конечный продукт, но я фанат процесса, производства, самих станков. Но я и столяр по одной из специальностей. Делала вазы, подносы и прочее из массива.

Нас обучали прекрасные наставники. Один из них - Александр Николаевич Шеблов. Он взял меня под свое крыло и научил ЧПУ. И обучались мы на отличных станках, не на каждом производстве есть такие. Так что колледж – это не вчерашний день, а, напротив, - шаг в будущее.

Любая электроника по зубам – от чайника до автомобиля

Павел Соловьёв, выпускник Политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова, специальность «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры и устройств»

- Над выбором профессии долго не думал. Еще со школы мне нравилось работать руками, создавать чертежи, мастерить кормушки для птичек по заветам советской школы. И настолько этим проникся, что решил связать свою жизнь с инженерией.

Фото из личного архива.

Ушел из школы после девятого класса, потому что посчитал, что перспективнее приобрести профессиональные навыки как можно раньше. Через три года обучения в колледже на специалиста по радиоэлектронным приборам и устройствам смог проверить свои практические навыки на реальном месте.

Колледж дал все необходимые знания и умения для разработки электронных устройств, сборки, понимания схемы работы. Мы работали в отлично оборудованных мастерских, и мне приятно, что они продолжают улучшаться с каждым годом – я навещал колледж после выпуска. Да и преподаватели вселяли в нас уверенность в том, что всё получится. Буквально разжевывали материал, объясняли столько раз, сколько требуется.

Сейчас работаю и заочно учусь в высшем учебном заведении инженерному программированию. Моя профессия с каждым годом становится все востребованнее: по улицам катается все больше роботов. Для них нужны специалисты, которые смогут их разработать, запрограммировать, собрать. И знаний, которые нам дали, более чем хватает, чтобы разбираться в электронике в любой сфере деятельности, в том числе и в быту – от сборки-разборки чайника до электроники в автомобилях.

Павел Соловьев. Электронщик. Фото из личного архива.

Понимать, как устроена машина - это восторг

Илья Данкеев, студент Колледжа Московского транспорта, специальность «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики», 3-й курс:

- В школе я мечтал стать пожарным, работать в МЧС, спасать жизни, рисковать собой, носить форму и совершать героические поступки во благо людей.

Ходил на дни открытых дверей. В итоге поменял решение – выбрал специальность, связанную с эксплуатацией транспортного электрооборудования и автоматики. Оказалось, для служения людям не обязательно рисковать жизнью.

Колледж Московского транспорта поразил большим и красивым зданием, студентами в белоснежной форме, возможностью посидеть в кабине машиниста, попробовать управлять поездом, починить проводку, поработать с кусачками и даже разобрать конструкцию лифта. Я понял, что здесь я тоже могу помогать людям, носить форму и делать важное дело.

Илья Данкеев. Транспортник. Фото из личного архива.

Моя работа - сделать так, чтобы транспорт был исправен, чтобы вся эта сложная система транспортная система работала как часы, обеспечивая безопасность и комфорт тысяч пассажиров каждый день.

Так как практики у нас много, я уже успел это почувствовать. Мы разбирали реальные узлы и агрегаты, учились диагностировать неисправности и устранять их. Это невероятно увлекательно – понимать, как устроена эта огромная транспортная машина, и знать, что от твоей работы зависит ее бесперебойное движение.

Практика - в Модном доме имени Юдашкина

Анна Данилина, студентка Технологического колледжа № 34, специальность «Конструирование моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)», 3-й курс:

- Я с раннего детства занималась шитьём, участвовала в школьных олимпиадах по технологии и разных конкурсах. Выбор колледжа для меня естественный. Хочется овладеть профессией как можно лучше. Уже на первом курсе дважды участвовала в подиумных показах со своими работами: сначала с одной отшитой моделью, затем — с полноценной коллекцией «Эхо римской власти», созданной совместно с другими студентами. Кроме того, шила игрушки для детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на лечении в больнице.

Анна Данилина. Модельер. Показ коллекции Эхо римской власти. Фото из личного архива.

Практику проходила в Центре практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках, а уже со 2-го курса начала работать по специальности — портным-закройщиком в студии Roma Roling. Среди моих кейсов — полностью самостоятельный крой и пошив юбки и топа для бренда Essevity.

Сейчас учусь на 3-м курсе и прохожу практику в Модном доме имени Юдашкина. Участвую в пошиве и реставрации одежды Модного дома.

Колледж и преподавателей очень люблю за внимательное к нам, студентам, отношение. Отдельное спасибо моим преподавателям - Елене Леонидовне Михайловой, Юлии Дмитриевне Кочетковой и Екатерине Николаевне Галкиной.

Нравится оснащение колледжа. Мы работаем на машинах, оснащенных электронным управлением, где можно выбрать скорость строчки, обрезку нити и закрепку. Есть швейная машинка для глазковых петель, пуговичные, петельные и плоскошовные для обработки трикотажа. Сейчас я уже умею полностью составить технологический процесс пошива изделий от начала до конца: сконструировать, смоделировать и отшить. Нравится мне и студенческая жизнь, волонтерство, мероприятия, которые проводит колледж. Очень благодарна за полученные здесь навыки и возможности.

Сварка – дело прибыльное и перспективное

Николай Костин, студент МТК имени И.А. Лихачева, специальность «Сварочное производство», 2-й курс.

- При выборе колледжа для меня была важна длительность и насыщенность программы, ведь часто обучение рассчитано всего на два года. На мой взгляд, этого маловато для освоения такой сложной специальности.

В МТК я буду учиться почти четыре года, и это будет не только обучение сварке, а получение навыков организации производства, руководства бригадами на предприятии, углубленная теоретическая подготовка. Это намного перспективнее, ведь уже во время учебы в колледже ты фактически получаешь всестороннее инженерное образование, которое позволяет развиваться в профессии в любом направлении и работать в различных сферах.

Николай Костин. Сварщик. Фото из личного архива.

Я уже успешно выступил на двух профессиональных соревнованиях. Одно из них - XVI Национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер-2026», где занял второе место в студенческой лиге в номинации «Лучший сварщик», а второе – «Шоу-баттл сварщиков» среди первокурсников, где победил.

Сварка – это не так просто, как может показаться стороннему наблюдателю. К примеру, сварка тонкого и толстого металла кардинально отличаются друг от друга. Здесь, как и в любом сложном деле, множество нюансов. Нужны острый глаз и натренированные руки, чтобы шов получился как надо. Требуется усидчивость, внимательность и многократные повторения, чтобы освоить ту или иную операцию. К примеру, на отработку сварки только из одного положения может уйти несколько месяцев. А ведь этих положений множество: нижнее, вертикальное, горизонтальное, потолочное, под 45 градусов и другие. Я уверен, что любой преуспеет в своем деле тогда, когда будет готов тратить личное время и прилагать усилия именно к тому, что ему по душе.

Многие ребята приходят учиться лишь потому, что за них решили родители, а им самим не очень интересно. Это не принесет успеха. Каждому надо выбирать будущую профессию в соответствии с интересами и способностями. Я не раз бывал на днях открытых дверей в колледже и к моменту поступления твердо знал, что хочу стать сварщиком: это серьезная, востребованная и хорошо оплачиваемая специальность, это перспективно и престижно.

СЛОВО НАСТАВНИКУ

Почему не вуз?

О преимуществах столичных учреждений среднего профессионального образования рассказывает замдиректора технологического колледжа № 21 Денис КАРЛОВ.

Московские колледжи сегодня – это, прежде всего, быстрый вход в профессию, а не просто диплом об образовании. В программах более 70% учебного времени посвящено практическим занятиям, и студенты уже на первых курсах получают навыки, необходимые для успешного трудоустройства. Современный студент колледжа не ждет выпуска, чтобы увидеть реальное производство. Он с первых курсов начинает работать в мастерских, участвует в кейсах работодателей, проходит стажировки и уже с первых месяцев обучения собирает портфолио. Всё вместе это привлекательно для молодежи, которая хочет быть успешной. Молодые люди хотят зарабатывать и не хотят ждать, поэтому сразу примеривают специальность на себя и свои возможности.

И московские колледжи дают им такой шанс. Две трети студентов начинают работать еще во время обучения, а остальные успешно трудоустраиваются в первый год после окончания колледжей. Московские колледжи взаимодействуют с работодателями, заинтересованными в притоке новых перспективных кадров. Юноши и девушки это знают и тоже стараются не упустить своего, показать себя с лучшей стороны. Они уже чувствуют себя вовлеченными в производственный процесс и уверенно могут приступать к работе как во время учебы, так и, тем более, после окончания колледжа.

У Технологического колледжа № 21 таких партнеров-работодателей более 150, и мы помогаем студентам подбирать работу - вместе составляем резюме, готовимся к собеседованиям.

Для нас идеальная модель, когда студент приходит на практику, заявляет о себе и еще до выпуска понимает, где сможет продолжить профессиональный путь.

В частности, у нас студенты проходят практику в мастерских на высокотехнологичном оборудовании, станках с числовым управлением, с 3D-принтерами, управляют оборудованием для изготовления разной продукции, нанесения изображений и так далее. Работают на компьютерных полигонах для графического дизайна, в фото- и видеостудиях… Такие студенты очень интересны нашим работодателям.

Еще огромный плюс колледжей - выучка. Наставники, педагоги, мастера не жалеют времени для своих студентов. Мы гордимся нашими преподавателями, мастерами производственного обучения, которые каждый день находятся рядом со студентом и помогают каждому профессионально расти.