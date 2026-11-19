Появление на ТВ дало большой импульс к популярности — нестандартный, местами резкий юмор Элдоса аудитории понравился

19 ноября стало известно, что ушел из жизни киргизский комик Элдос Алмазов — звезда ТНТ и участник популярных интернет-проектов («Большое шоу», Roast Battle). Артист долгое время боролся с редким генетическим заболеванием и агрессивной формой рака. Сердце артиста не выдержало очередной операции. Ему было 29 лет.

Умер стендап-комик Элдос Алмазов Стендап-комик Элдос Алмазов умер в возрасте 29 лет. Он стал известен после участия в шоу «Открытый микрофон». Шоумен ростом 130 сантиметров боролся с раком кости

Кто такой Элдос Алмазов: биография комика

Элдосбек Алмазов родился 25 сентября 1997 года в многодетной семье в селе Тельман (Ошская область, Киргизстан). До третьего класса рос, как и все, а потом стало понятно, что выше 130 сантиметров Алмазов в ближайшее время не вырастет. Врачи диагностировали у будущей звезды дефицит гормона роста (гипофизарный нанизм), как и у футболиста Лионеля Месси. Только если академия «Барселоны» взялась оплачивать дорогостоящий курс гормона роста для перспективного игрока (и довели рост до 170 сантиметров), то у рабочей семьи Элдоса денег на восстановление и лечение не было. Разумеется, злые дети травили в школе парня, который взрослел, но никак не мог вырасти.

Окончив школу, он не пошел в вуз, а начал развивать соцсети: пробовал снимать вайны (короткие юмористические видеоролики) и довольно быстро набрал более 40 тыс. подписчиков. Это и стало основной деятельностью, которая приносила ему определенный доход за счет рекламы. Однако, чтобы все же стабильно зарабатывать, он пробовал разные профессии — доставлял цветы, делал афиши на заказ, крутил вертушку за диджейским пультом в Бишкеке.

Элдос аккумулировал пережитый опыт, переработал боль (стримы вел как ELDOSBIG), прочитал пару книг по теме («Библия комедии» Джуди Картер) и направил в юмористическое русло — не стеснялся иронизировать над собственным ростом и детской внешностью (алкоголь не продавали, паспорт считали фальшивым) и в итоге назвал сольный стендап-концерт «Большой ребенок» (более 1 миллиона просмотров в интернете).

Из Бишкека в Москву перебрался в 2017 году. Поначалу, по собственному признанию, занимался «всем попало». И только осенью 2021 года прорвался в шестой сезон проекта «Открытый микрофон» (ТНТ), где попал в команду Алексея Щербакова — стендапера, который помог Алмазову работать раскрепощеннее. Необычному артисту удалось добраться до полуфинала.

Появление на ТВ дало большой импульс к популярности — нестандартный, местами резкий юмор Элдоса (маленького Нурлана Сабурова) аудитории понравился. И он начал колесить по городам со стендап-концертами, число которых в месяц доходило до нескольких десятков. Алмазов был очень востребован в нише стендапа — его приглашали и в популярные интернет-шоу.

— Очень медленно расту, но расту, — признавался в одном из свежих интервью Алмазов.

Чем болел комик: причина смерти

В апреле 2026 года у комика обнаружили рак. Артист вспомнил, как все начиналось: сначала у него больше месяца болела нога, но к врачу идти не хотел. По совету знакомых ограничивался мазями и таблетками. Но становилось только хуже. Потом, уже после диагностики, когда обнаружили агрессивный вид рака, поражающего костную ткань (остеосаркому), началось лечение. Поначалу Элдос бодрился и уверял, что диагноз удалось отловить на ранней стадии, поэтому все будет хорошо. На лечение отводили около полугода.

В апреле 2026 года у комика обнаружили рак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

— Четыре химиотерапии, потом операция и потом еще четыре химиотерапии, каждые 20 дней нужно получать химию, — объяснял артист.

Но болезнь молниеносно пожирала организм. В июне 2026 года Алмазов пожаловался на жуткие ощущения после первого курса химиотерапии.

— Только вышел из пятидневного ада, даже в телефон не могу смотреть, тошнит от одного взгляда: вроде выжил, — писал он.

После встал вопрос об ампутации конечностей, которые поразила злокачественная опухоль. Алмазов делился, что ему не ампутируют ногу, однако удалят кость, пораженную остеосаркомой. Понадобится протез кости из Германии, который стоит около 15–20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей). С ним пообещали помочь друзья, успешные блогеры.

Последнее сообщение в соцсетях Элдоса опубликовано 20 октября.

— Ку всем! Я дома, и со мной все хорошо, — сообщил комик, на голове которого совсем не осталось волос. — В понедельник вторая химия. А если считать в общем (каждую процедуру), то шестая. А пока я набираюсь сил.

Как умер Элдос Алмазов

19 ноября 2026 года стало известно, что сердце Элдоса Алмазова остановилось. По предварительной информации, это произошло в ходе операции на животе. О похоронах стендапера будет сообщено позже. Два месяца назад ему исполнилось 29 лет.

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