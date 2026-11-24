Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Татарстане переведут все школы на дистанционное обучение из-за угроз безопасности и необходимости экономить энергоресурсы – такие сообщения появились в соцсетях. Утверждалось, что такое решение принято из-за серьезных угроз безопасности и острой необходимости экономить энергоресурсы. В качестве доказательства – ссылка на пост главы Нижнекамского района Радмира Беляева и скан приказа министерства образования Татарстана. На первый взгляд, все достоверно. Но KP.RU нашел несостыковки, которые доказывают, что сообщение фейковое.

Если перейти по ссылке, то действительно попадаешь в телеграм-канал главы Нижнекамска – есть его фото, посты о жизни района. Но если присмотреться, то можно заметить, что канал свежий. Это вызываем сомнения в достоверности распространяемого заявления о переводе школьников на дистант.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольской правды» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев оперативно отреагировал на ситуацию и лично опроверг сообщения о массовом переводе школьников на удаленку. Оказалось, что преступники пошли на хитрость и создали клон его официального телеграм-канала.

Сам чиновник прокомментировал это так:

«Мошенники создали практически точную копию этого Telegram-канала — скопировали название, фотографию, публикации. Более того, от моего имени там распространяют недостоверную информацию!».

Преступники тщательно скопировали имя, фотографию профиля и даже старые посты, чтобы их фейковые сообщения выглядели максимально правдоподобно.

При этом внимательный пользователь всегда сможет заметить подвох, ведь фейковый канал отличается от настоящего. Во-первых, он был создан совсем недавно. Во-вторых, ссылка на него существенно отличается от адреса официального ресурса, в котором присутствуют записи за предыдущие месяцы. Если посмотреть на статистику, то по данным на 24 ноября у настоящего канала насчитывается 11 156 подписчиков, тогда как у поддельного ресурса их всего 5027.

Радмир Беляев подробно объяснил, как именно люди могут самостоятельно распознать обман. Он написал:

«Мошенники копируют на фейковый канал все до мелочей, отличить действительно сложно! Но распознать фейк можно по дате создания канала. Для того, чтобы удостовериться в подлинности аккаунта, пролистайте канал к моим публикациям в предыдущих месяцах. Поддельный аккаунт создан несколько дней назад».

Кроме того, в официальном канале Радмира Беляева нет сообщений о переводе школьников на дистант. Подобных объявлений нет ни на сайте управления образования Нижнекамска, ни на портале министерства образования Татарстана.

Распространяемого в сети фейкового приказа также не существует в реестре официальных документов. Скан представляет собой грубую подделку, в которой мошенники допустили сразу несколько ошибок. В самом низу страницы в штампе системы «Электронный Татарстан» указано, что документ якобы зарегистрирован 23 ноября 2026, но строчкой ниже написано: «Страница создана 23.11.2024 11:35». Мошенники взяли скан настоящего приказа от двадцать третьего ноября двадцать четвертого года и банально забыли исправить год создания страницы.

Также в документе отчетливо видны следы графического редактирования и фотомонтажа. В рукописной дате наверху последняя цифра шесть нарисована поверх старой цифры, а не написана одной рукой с остальными символами. В номере приказа цифра шесть в конце также подправлена, она заметно отличается по толщине и характеру начертания. Формулировки «в связи с учащением угроз внешних атак» и «в целях рационального использования топливно-энергетических ресурсов» не характерны для официальных приказов региональных министерств образования и используются для нагнетания паники.

Сам Радмир Беляев обратился к жителям с просьбой не доверять публикациям поддельного канала и не распространять информацию из него: «Если обнаружили фейк, отправьте жалобу в Telegram».