Hi-Tech Mail объявляет о старте голосования в рамках 17-й ежегодной премии «Лучший гаджет 2026 по версии Рунета». Пользователи выберут самые достойные устройства и технологии среди более чем 200 номинантов.

В 2025 году пользователи Рунета отдали более 180 000 голосов за лучшие технологии и гаджеты. Hi-Tech Mail продолжает традицию награждения самых запомнившихся устройств в 2026 году. В списке представлены десятки претендентов в 40 номинациях, разбитых на 5 категорий:

смартфоны;

смарт-часы и наушники;

ноутбуки и планшеты;

техника для дома;

нейросети и тренды.

От каждого пользователя принимается один голос в каждой номинации. Результаты проект объявит в декабре 2026 года. Узнать подробнее о каждом гаджете и проголосовать можно как на отдельных страницах номинаций, так и в одном лендинге.

Иван Остапенко, главный редактор Hi-Tech Mail:

Если 2025 год запомнился нейроконтентом, то в 2026 мы видим колоссальный скачок в развитии автономных ИИ-агентов. Все больше россиян пользуются ИИ-инструментами. Нейросетям в этом году мы отвели несколько номинаций.

Внимание всего мира было приковано и к новым форматам гаджетов. Первый складной смартфон компании iPhone Duo — спорное, но значимое устройство. Еще за полгода до анонса Duo породил тренд на «смартфоны-книжки» — мы выделили его в отдельную номинацию.

ИИ-кольца, ИИ-очки, ноутбуки с поддержкой локальных ИИ-моделей — этот поезд хайпа уже не остановить. Технологии проникли в наши дома, машины, а роботы уже приходят убирать пыль и мыть посуду по подписке. Новая номинация «Техника для дома» — ответ на этот тренд.