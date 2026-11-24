В Башкирии опровергли новость о смерти женщины после прививки от аллергии Фото: Иван МАКЕЕВ.

Тревожные данные появились в социальных сетях и мессенджерах в группах, посвященных Башкирии. Там сообщили, что жительница Уфы скончалась после прививки от аллергии на березу. Как выяснили журналисты KP.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, доверять этому нельзя.

В публикации не указано имя жертвы, но прописаны обстоятельства «трагедии». Мол, 9 ноября ей поставили укол, спустя три дня - 12 числа - состояние резко ухудшилось. Потом госпитализация пациентки с «выраженной одышкой» и, наконец, ее смерть утром 13 ноября. Врачи оказались бессильны. А еще пост сопровождался черно-белой фотографией «несчастной». И вот она-то и вызывает первые сомнения.

Авторы вброса прикрепили к своей сенсационной новости не какого-то случайного человека, а прекрасно известную местным жителям бывшую начальницу управления капитального строительства Башкирии Инну Иксанову. В декабре 2025 года ее признали виновной в превышении должностных полномочией и приговорили к пяти годам колонии общего режима, предоставив отсрочку до момента, когда ее дочери исполнится 14 лет. Летом 2026 года этот срок сократили до 4,5 лет.

Инна жива, нет сведений, что ей ставили какие-то противоаллергические вакцины. Буквально сегодня, 24 ноября, в Объединенной пресс-службе судов РБ сообщили, что Советский районный суд города Уфы взыскал с нее в пользу государства более 57,5 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Информацию о смертельном уколе опровергли и в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан. В пресс-службе ведомства журналистам «КП-Уфа» рассказали, что сообщение о подобных случаях на территории региона не поступало.

Добавим, что вброс может быть связан с недавним заявлением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, по словам которой вакцина от аллергии на пыльцу березы зарегистрирована и используется в РФ с 2026 года. Она говорила об этом в ходе IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».

В конце сентября в Минздраве РФ рассказали, что специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы и сопутствующей перекрестной пищевой. В ФМБА уточнили, что средство, получившее название «Аллергарда», на сегодняшний день предназначено для пациентов старше 18 лет. Никаких проблем с препаратом не наблюдается. Также не было сведений о том, что его уже применяют в Башкирии или в других регионах России.

Власти призывают людей не доверять сомнительным пабликам, а ориентироваться только на официальные и проверенные источники.