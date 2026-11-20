Недавно группа американских психологов из университета Алабамы исследовала популярную практику быстрых свиданий и в получила ценное научное знание в этой области. Фото: Just dance/Shutterstock/Fotodom

Этот феномен неоднократно описан в литературе. Например, Сергей Довлатов писал прямым текстом “У хорошего человека отношения с женщинами всегда складываются трудно…. Женщины любят только мерзавцев, это всем известно. Но быть мерзавцем дано не каждому…” Это парадоксальное явление нуждается в объяснении. Сейчас бывалые люди засыпят нас ответами типа “все бабы - дуры”. Во-первых, это не так. А во-вторых, это работает в обе стороны. Как показывает практика, парни с бОльшим энтузиазмом соперничают за руку и сердце стервозной дамы, хотя по идее они должны понимать, что она превратит их личную жизнь в ад. Недавно группа американских психологов из университета Алабамы исследовала популярную практику быстрых свиданий и в получила ценное научное знание в этой области. Результаты опубликованы в научном журнале Journal of Research in Personality (Журнал исследований личности).

Ученые исследовали практику быстрых свидания и получили очень полезный опыт. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

ТЫ К НЕМУ НА ВСТРЕЧУ НЕ ХОДИ, У НЕГО ГРАНИТНЫЙ КАМУШЕК В ГРУДИ…

В эксперименте участвовали 129 мужчин и женщин. Им предстояло провести 8 сессий быстрых свиданий - каждая встреча длилась буквально три минуты. Это популярный формат знакомств, он помогает экономить время. За один вечер ты можешь познакомиться (пусть и шапочно) с десятком кандидатов, вместо того, чтобы тратить дни, а то и недели на переписку (чаще всего бесперспективную). В общей сложности искатели романтических отношений провели 561 экспресс-свидание.

После каждой встречи участники должны были оценить своего визави. Если брать аналогию с фигурным катанием, то оценивали по двум критериям: за “технику” и артистизм. "Техническая оценка” касалась пяти основных черт личности:

- экстраверсия (ладит ли он с внешним миром)

- доброжелательность (склонность к сотрудничеству)

- добросовестность (умение контролировать себя и организовать свою жизнь)

- невротизм (насколько остро реагирует на стресс, подвержен ли негативным эмоциям)

- открытость (любознательность, способность воспринимать новое)

Вторая оценка (за артистизм) включала в себя физическую привлекательность, интеллект, чувство юмора и доброту. В конце анкеты надо было указать, хотели бы вы встретиться с этим человеком снова?

- Когда мы изучили анкеты, то выяснилось, что самое сильное первое впечатление и на парней и на девушек производят психопаты, склонные к жестокости, - утверждают авторы исследования.

Дело в том, что помимо различных анкет, участники эксперимента заполняли стандартные психологические тесты для измерения уровня психопатии и садизма. Надо уточнить, что речь не о том, что среди добровольцев вдруг обнаружилось множество клинических психопатов и патологических садистов. В целом добровольцы оказались довольно милыми людьми. Просто некоторые граждане набрали в тестах больше баллов, чем другие, психопатами их можно назвать условно. Но почему-то именно после встречи с ними собеседники примерно на 25 процентов чаще говорили: “Какая интересная девушка (или парень)! Надо будет обязательно с ним увидеться с ним еще раз.”

Если вам кажется, что в нем (или в ней) что-то есть - это может быть такой букет темных черт характера, что мало не покажется. Фото: Antonio Guillem/Shutterstock/Fotodom

Я ТЕБЯ СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО

У психологов есть несколько объяснений.

1. “Психопаты” проигрывали в “технической” оценке - в таких компонентах, как доброта, надёжность, забота, эмпатия. Зато выигрывали в артистизме: юмор, интеллект, харизма, энергичность, уверенность в себе. Чтобы избранник оценил твои человеческие качества нужно время - три минуты явно недостаточно. Зато для эффектной самопрезентации времени хватает с лихвой.

2. За время экспресс-встречи искатели своей второй половины не успевают разобраться в личности человека. Встречая такого “психопата” они думают так: в нем есть что-то особенное. Привлекает не жестокость, эгоизм, черствость или умение манипулировать (это еще не вылезло наружу), а яркие доминантные качества, которые человек так красиво демонстрирует. То, что они идут в одном флаконе с темными сторонами личности, раскроется позже.

А пока добряка, за которым можно жить, как за каменной стеной, выставляют за дверь. И девушка уходит навстречу приключениям с тем, кому на нее в общем-то наплевать.

3. Быстрые свидания - это стрессовая ситуация. В таких условиях “психопаты” чувствуют себя более свободными, на них ничего не давит (вдруг я скажу глупость девушке, которая мне понравилась?). В то время, как люди искренние, интроверты, могут замкнуться, засмущаться и нести чепуху.

Психологи делают вывод: первое впечатление очень часто бывает обманчивым. Если вам кажется, что в нем (или в ней) что-то есть - это может быть такой букет темных черт характера, что мало не покажется. Поэтому не надо воспринимать первое благоприятное впечатление за влюбленность. И не спешите ставить крест на том, кто при первом знакомстве не обнаружил “павлиньих перьев”, может быть у него за душой кое-что поинтереснее.

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