Доходы Европы сокращаются, а чтобы выдержать умеренный дефицит, надо резать некоторые расходные статьи. Фото: imageBROKER.com/Shutterstock/Fotodom

Председатель Евросовета Антониу Кошта подготовил новый проект бюджета Евросоюза на следующие 7 лет, и радоваться его принятию у европейцев, прямо говоря, нечему. Доходы сокращаются, а чтобы выдержать умеренный дефицит, надо резать некоторые расходные статьи. Вариант Кошты предлагает сократить расходы на 204 миллиарда евро. Что подпадает под секвестирование?

Таких направлений достаточно много - финансирование науки, развития регионов, сельского хозяйства, конкурентоспособности и безопасности. Так, к примеру, финансирование социально-экономического развития регионов и сельского хозяйства предлагается уменьшить на 54,3 миллиарда евро по сравнению с первоначальным проектом Еврокомиссии, а расходы на конкурентоспособность, процветание и безопасность сократить еще на 95,4 миллиарда евро. Уменьшение финансирования более чем в 2 раза затронуло и Антикризисный резерв ЕС и Европейский фонд солидарности, предназначенный для оказания помощи странам ЕС при крупных стихийных бедствиях.

- Мое предложение на 10% меньше первоначального предложения Еврокомиссии, сокращение составляет 204 миллиарда евро в текущих ценах, - заявил в субботу Кошта, представляя новый вариант бюджета.

Председатель Евросовета Антониу Кошта подготовил новый проект бюджета Евросоюза на следующие 7 лет, и радоваться его принятию у европейцев, прямо говоря, нечему. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/www.imago-images.de/Global Look Press

При этом, как ни странно это выглядит на первый взгляд, деньги, предусмотренные для Украины, не уменьшат ни на евроцент. Как было предусмотрено пустить на эти цели 100 миллиардов евро, так нетронутыми они и остались.

Этот проект будет обсуждаться, и при достижении консенсуса его примут на ближайшем саммите Евросоюза, который пройдет 26-27 ноября. Тогда же планируется обсудить и источники дополнительного финансирования Киева, поскольку украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский запросил еще 70 миллиардов помощи от Евросоюза на будущий год. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже пообещала удовлетворить этот запрос, правда, пока источники выплат непонятны. Скорее всего, она будет склонять лидеров стран ЕС к тому, чтобы они оформили новые займы.

Скажи кто еще несколько лет назад, что власти Евросоюза отдали приоритет финансированию киевского режима, наплевав на благополучие собственных фермеров и безопасность населения, никто бы не поверил. Но любые действия нынешних лидеров не только пораженного бюрократией Евросоюза, но и отдельных стран ЕС уже не вызывают никакого удивления. В отличие от их интеллектуальных возможностей и умственных способностей (что, в принципе, одно и то же).

Взять хоть того же немецкого канцлера Фридриха Мерца, который полностью раскрыл свой интеллектуальный потенциал в своем выступлении 20-го ноября на немецко-украинском экономическом форуме, прошедшем в Берлине.

- То, что мы сейчас инвестируем в Украину, мы получим в несколько раз больше в виде дивидендов в виде стабильности, экспортных возможностей, совместных проектов, - пообещал Мерц в своем выступлении и объяснил, почему. - Несмотря на эту войну, которая продолжается уже почти пять лет, украинская экономика непрерывно растет с 2023 года.

Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Кем надо быть, чтобы так считать, потому что единственный рост, который есть у Украины — это рост задолженности. Реальная экономика Незалежной давным-давно уже летит в пропасть, целые отрасли промышленности прекратили свое существование, а в ВВП, считая его по западной технологии, закладывают не только нематериальные услуги, но и все кредиты и займы, полученные страной.

Всем нормальным экономистам и экспертам понятно, что Украина ничего никому и никогда не вернет, ее финансирование является исключительно инвестициями в черную дыру. Вряд ли Мерц или та же Урсула согласились бы занять Зеленскому хоть один евро из своих собственных личных денег. Но если не свое, то и не жалко. Тем более, как поговаривают злые, но хорошо осведомленные языки, с каждого миллиончика Киев откатывает определенные суммы назад в Европу. А с поддержки европейских фермеров так не пожируешь.

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