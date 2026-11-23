Россию на «Мисс Вселенная» представляет 22-летняя студентка Александра Сташкевич Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сегодня ночью на конкурсе «Мисс Вселенная 2026» участница из России прошла в полуфинал и достойно выступила в Пуэрто-Рико. Уже 24 ноября состоится финал конкурса, а пока продолжается голосование зрителей на официальном сайте «Мисс Вселенная» — это влияет на отбор жюри.

В 75-м конкурсе «Мисс Вселенная 2026» в столице Пуэрто-Рико городе Сан-Хуан участвовало 116 женщин из разных стран мира. Сегодня ночью объявили тех, кто вышел в полуфинал — 40 красавиц, и они сразу же участвовали в конкурсе вечерних платьев и купальников.

Александра Сташкевич из России вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная 2026»

Александра во время конкурса купальников и выхода в вечерних платьях. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Россию на «Мисс Вселенная» представляет 22-летняя студентка факультета журналистки Тюменского государственного университета Александра Сташкевич, она финалистка конкурса «Мисс Россия 2023». В 2025 году на «Мисс Вселенная» ездила Анастасия Венза («Мисс Россия 2025») — она не прошла в полуфинал, в этом году конкурс «Мисс Россия 2026» только в декабре, поэтому в Пуэрто-Рико выбирали красавицу из финалисток прошлых лет.

В 2026 году из России в «Мисс Вселенная» участвует девушка у которой есть шансы стать заметной участницей и завоевать симпатии зрителей. У Саши спортивный характер и высокая стрессоустойчивость, она доброжелательна, умна и красива. Сташкевич — семикратная чемпионка России по чир-спорту, кандидат в мастера спорта, выступала в составе сборной России на международных соревнованиях. Эта девушка с характером, закаленным спортом и жизненными испытаниями. Дома в Тюмени Сашу поддерживают и шлют видео — старшая сестра и мама. Александра с сестрой 11 лет ухаживают за мамой, у которой болезнь Паркинсона, а их папа умер, когда девочки учились в школе. Поэтому проект Саши, который она представила на конкурсе (мы рассказывали о нем подробно) направлен на помощь людям с тяжелыми заболеваниями, популяризации донорства костного мозга. Сама Саша уже вступила в регистр доноров и вместе с Артемом Алискеровым, победившим лейкоз, рассказала в проекте, как важно помогать другим людям: «В самые трудные моменты именно спорт становился для меня опорой, помогал справляться с переживаниями, находить силы двигаться дальше и не сдаваться. Сегодня мне хочется самой помогать людям, которым особенно нужна эта поддержка».

Спортивный характер, выдержка и опыт публичных выступлений помог Александре Сташкевич достойно выступить на конкурсе национальных костюмов — она представляла костюм по мотивам сказки Александра Сергеевича Пушкина «Золотая рыбка».

Хотя испытаний было много — а как иначе, когда такая конкуренция и очень тяжелый костюм (особенно его головной убор). Саша может только так рассказывать о закулисье: «Костюм был великолепен. А что происходило за кулисами — это отдельная история. Поверьте, если бы вы знали историю этого выхода, то вопросов было бы гораздо меньше, а сочувствия ко мне гораздо больше. Мои нервные клетки слегка пошатнулись. Но я все-таки вышла на сцену, и это уже маленькая победа!»

А сегодня ночью Саша из Тюмени прошла в полуфинал «Мисс Вселенная 2026»: ее выходы в купальнике и вечернем платье сорвали бурю оваций, криков «Россия» — публика поддержала активно. Александра Сташкевич держалась уверенно и представляла себя правильно — как будто она уже победительница. Ждем финал. Напомним, что последний раз конкурс в Пуэрто-Рико проводили в 2002 году, и тогда победила наша Оксана Федорова.

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