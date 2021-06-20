Могут ли отстранить от работы из-за отсутствия прививок, о чем договорились Путин и Байден и почему многие не получат пособия на детей

1 место. Адвокат рассказал, могут ли отстранить от работы из-за отсутствия прививок

Работодатель не может вмешиваться в вашу личную жизнь, объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев. По сути, руководство предприятий толкают к незаконным методам, заставляя прививать работников (слушать)

2 место. Это подстава! Собчак опозорила «татушку» Юлию Волкову

Вообще-то интервью задумывалось к дню рождения группы «ТАТУ». Но Собчак не упустила случая опустить «черненькую из ТАТУ», которая собиралась выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу (слушать)

3 место. Скандал или талант: как стать популярным?

На фоне скандалов из мира шоу-бизнеса подростки обсудили в эфире Радио «Комсомольская правда», зачем вообще получать образование и стараться, если успешными сейчас становятся одни блогеры. Включаешь телефон, развлекаешься и зарабатываешь. Стоит ли учиться? Взгляд самих детей (слушать)

4 место. Александр Цыпкин: Прав у Бузовой играть во МХАТе столько же, сколько у вас критиковать

Модный писатель, по произведениям которого снят сериал «Беспринципные», рассуждает, почему при равных возможностях в интернете кто-то становится Милохиным и Бузовой, а кто-то может только писать злобные комментарии (слушать)

5 место. «Все люди привиты, масок и перчаток нет»: ресторатор рассказал, как будут работать бесковидные рестораны

Информация из первых уст! По словам президента федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, для начала нужно привить не менее 60% персонала кафе и только потом запускать этот эксперимент (слушать)

6 место. Отодвинулись от края пропасти. Что изменится после саммита Путина и Байдена

Радиоведущие Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают вместе с экспертами, что изменится в нашей жизни после переговоров президентов России и США (слушать)

7 место. Не работаешь - пособие не получишь! Правительство изменило схему выплат на детей с 3 до 7 лет

Теперь будет учитываться не только среднедушевой доход, но и наличие квартиры, дома, нежилых помещений, земельных участков, автомобилей и банковских вкладов (слушать)

8 место. Когда российская армия захватит Прибалтику и Польшу

В прибалтийских и польских СМИ постоянно трубят: готовьтесь, враг на пороге! Скоро российская армия вторгнется и захватит нас. А полковники Баранец и Тимошенко решили ответить на этот вопрос серьезно: когда (слушать)

9 место. Виноваты женщины: Жириновский объяснил, почему россияне не прививаются

В России гораздо меньший процент привитых людей, чем на Западе. И лидер ЛДПР нашел этому логическое объяснение (слушать)

10 место. Жизнь после ковида: почему после выздоровления не становится лучше

Увы, но даже если вам повезло и вы переболели коронавирусной инфекцией сравнительно легко, от постковидного синдрома не избавит никто. Люди восстанавливаются месяцами и этим ковид и коварен. Рассказываем, почему так происходит (слушать)