В детском телешоу «Улица Сезам» появится однополая семья

Это не первый опыт режиссеров «Улицы Сезам», время от времени вводящих в сценарий самых разных, порой весьма противоречивых и неоднозначно воспринимаемых персонажей

В честь Месяца гордости, который продолжается в ряде стран мира, всячески ратующих за права и свободы LGBTI-активистов, в популярном детском телешоу «Улица Сезам» появятся два новых персонажа, сообщает CNN.

Ими станут два мужчины, по сценарию изображающих однополую семью, состоящую из двух гомосексуалистов.

Актер Алан Мураока, играющий в шоу одноименного персонажа, заявил, что «Улица Сезам» всегда была гостеприимным, разнообразным и инклюзивным местом… Любовь есть любовь, и мы счастливы добавить эту особенную семью к нашей».

Это не первый опыт режиссеров «Улицы Сезам», время от времени вводящих в сценарий самых разных, порой весьма противоречивых и неоднозначно воспринимаемых персонажей.

Так, в начале этого года там появились две черные лягушки, которые по замыслу создателей, представляли афроамериканскую общину. С телеэкранов эти персонажи обсуждали расовые проблемы.

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