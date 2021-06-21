Кто, если не Трамп? В США определили пятерку самых популярных республиканцев

Бывший вице-президент Майк Пенс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на тяжелое поражение (если не сказать – разгром) от демократов, представители Республиканской партии США готовятся к реваншу. И имеют все шансы на успешное его осуществление, хотя бы потому, что у них есть чуть ли не идеальный кандидат на должность кандидата в президенты.

Вообще же, в пятерку самых популярных республиканцев, по мнению американских СМИ, кроме Трампа входят: бывший вице-президент Майк Пенс, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший госсекретарь Майк Помпео и еще один, второй по популярности партиец.

Речь идет о губернаторе Флориды и верном последователе Трампа Роне Десантисе, ставшем самым молодым губернатором в Америке в 2019 году.

Причем, по признанию самих американцев, губернатором хорошим, с высокой управленческой эффективностью.

О Десантисе в России знают мало. Вполне возможно, потому что сам он во внешнюю политику особо не рвется и события, происходящие за пределами США, на каждом углу не комментирует.

А вот в Америке политик известен более чем хорошо – считается, что среди республиканцев он является второй по популярности личностью, уступая лишь самому Трампу. Кстати, за время своей карьеры Десантис показал себя верным и надежным последователем Трампа, причем во всех случаях, включая пресловутый «рашагейт».

А вообще, Десантис – воплощение тех идеалов, которые либералы так хотят разрушить: он белый, женат на женщине (имеет троих детей и в связях на стороне не замечен), верующий католик, с отличием окончил престижный вуз (школу права в Гарварде) и послужил в армии (в том числе, в Ираке).

По мнению большинства жителей Флориды, Десантис – один из лучших губернаторов, несмотря на свой возраст – ему всего 42 года. А может быть, как раз благодаря этому.

Так или иначе, Десантис превратил свой штат в островок стабильности среди бурь, поднимаемых BLM, ЛГББТ и гретами тунберг всех мастей. Кстати, во время пандемии Десантис первым снял ограничения на работу бизнеса в штате. И не прогадал – сейчас экономика Флориды находится в гораздо лучшем состоянии, чем в других регионах страны.

Так что, вполне возможно, что в 2024 году республиканцы США будут голосовать за Десантиса. Но это еще зависит и от того пойдет ли на выборы Трамп, а тут пока никому ничего не ясно. Не исключено, что и самому Трампу тоже.

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