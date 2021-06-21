"Надо было сделать вакцину очень дорогой и по блату": Лучшие шутки и мемы про вакцинацию. Посвящается непривившимся

Пользователи Сети стали высмеивать упорно нежелающих прививаться граждан с помощью мемов

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название "Спутник V". Двухкомпонентный препарат был разработан Центром имени Гамалеи. В апреле 2021 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность российской вакцины составляет 97,6%.

Несмотря на это, россияне не спешат прививаться и зачастую пренебрегают коронавирусными мерами. В июне 2021 года некоторые регионы России стали вводить обязательную вакцинацию для сотрудников нескольких сфер. Речь идет о работниках образования, здравоохранения, соцзащиты, сферы обслуживания, сфер ЖКХ и энергетики, МФЦ, торговли, транспорта, музеев и библиотек, театров и кинотеатров, детских лагерей и детских игровых комнат.

А между тем пользователи Сети стали высмеивать упорно нежелающих прививаться граждан с помощью мемов. Сайт KP.ru собрал лучшие из них.

а так шутят читатели kp.ru

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