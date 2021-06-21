Казахстан чествует медиков

Фото: akorda.kz

День медицинского работника – один из тех праздников, который отмечается и в России, и в Казахстане в один день – 20 июня. Поздравляя людей в белых халатах, президент России Владимир Путин подчеркнул, что профессия медика – это призвание, требующее таких душевных качеств, как милосердие, отзывчивость, а порой и настоящее мужество. Глава государства добавил, что многим медработникам приходится отмечать свой праздник на дежурстве, так как борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно. Путин поблагодарил работников больниц и других медицинских учреждений, которые занимаются оказанием плановой медпомощи гражданам, работая за себя и за своих коллег, сражающихся с коронавирусной инфекцией. Владимир Путин заявил о внедрении в России единого базового оклада для всех медицинских работников. «Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный перечень дополнительных выплат и надбавок», – заявил президент России.

А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориала «Алтын жүрек» в Нур-Султане, возведённого в знак признательности медицинским работникам республики. Мемориал расположен в новом Линейном парке столицы. Токаев обратился с речью к участникам церемонии. Он отметил, что мемориал символизирует солидарность и сплочённость казахстанцев перед лицом смертоносной инфекции.

«Это дань уважения нашим соотечественникам, боровшимся с этой глобальной эпидемией. Памятник призван стать символом нашего тёплого отношения ко всем, кто проявил героизм в это тяжёлое время», – подчеркнул президент Казахстана. Он добавил, что коронавирусом заболело около 10 тыс. тружеников сферы здравоохранения, из которых более 200 ушло из жизни.

Фото: akorda.kz

Стоит напомнить, что в 2020 году указом главы Казахстана была учреждена медаль «Народная благодарность», которой уже награждены многие медицинские работники, находившиеся на передовой линии борьбы с пандемией. Обращаясь к пришедшим на открытие мемориала медикам, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях пандемии государство приняло широкий пакет стимулирующих мер, направленных на поддержку врачей и всего медицинского персонала. «Мы начали поэтапное повышение зарплат врачей. Этот процесс будет продолжаться», – пообещал глава государства.

Президент Казахстана акцентировал внимание на важности создания эффективной системы социальной поддержки медицинских работников. «Она должна включать в себя обязательное предоставление жилья прибывающим в сельскую местность специалистам, выплату подъёмных пособий и другие льготы. Такие меры должны быть приняты во всех регионах страны», – заявил Токаев.

Однако одного лишь финансового стимулирования и социальной поддержки недостаточно. «Усиливается моральная и юридическая ответственность медработников, растут требования к ним со стороны граждан. Многие специалисты не выдерживают давления, профессионально выгорают и уходят из здравоохранения. Это, к сожалению, печальный факт. Данная тенденция наблюдается не только в нашей стране – в мире не хватает более пяти миллионов врачей. Поэтому необходимо последовательно укреплять правовую и социальную защиту медиков. По моему поручению до конца года будет запущена система страхования профессиональной ответственности медицинских работников», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он так же предложил ввести звание «Заслуженный врач Республики Казахстан», включающее материальное вознаграждение, размер которого определит правительство.

Президент Токаев поздравил всех медиков страны с профессиональным праздником и предложил назвать парк, где расположен монумент, «Аллеей врачей», выразив уверенность, что комплекс станет символом народной благодарности людям в белых халатах.

«Признательность вам за жизни спасенные, за долгие ночи, без сна проведённые»

Касым-Жомарт Токаев не одинок в выражении высоких чувств согражданам-медикам. В минувшем шоковом году социальные сети Казахстана взорвались словами благодарности врачам. Наберите в окошке поиска сети Facebook выражение «благодарность врачам Казахстана» и вы увидите многочисленные свидетельства того, как граждане республики чествуют высокое служение людей в белых халатах.

Студенты Павлодарского машиностроительного колледжа присоединились к областному челленджу #algysym_sheksiz_pvl и записали ролик, состоящий из «самодеятельных» стихотворений. Вот одно из них:

Спасибо вам огромное за чуткость и заботу,

За бесконечную тревожную работу,

Душевность ваша нам передаётся,

Спасибо вам, что сердце наше бьётся.

Есть и послания «в прозе». Говорит жительница Нур-Султана, ученица 7-го класса Тамила Жапарова: «Хочу поблагодарить всех медиков и врачей за их труд и старания, за то, что каждый день, рискуя своей жизнью, они борются с вирусом».

В своё время казахстанцев взволновало письмо, адресованное министру здравоохранения 13-летней девочкой, дочерью врача. «Меня зовут Раида. Моя мама Асем работает врачом. Как ввели это чрезвычайное положение, моя мама стала работать целыми сутками, а чаще не приходит домой вообще. Вчера у меня был день рождения, мне исполнилось 13 лет. Мне было грустно, потому что рядом не было моего главного человека – мамы! Я знаю, что она занята важными и добрыми делами, но я не знаю, когда я её увижу. Я очень сильно боюсь за неё. Боюсь, что она может заболеть. Боюсь, что она может не вернуться. У вас ведь тоже есть семья. Сделайте всё возможное, всё, что в ваших силах, чтобы никто больше не заболел, чтобы моя мама быстрее вернулась домой. Это будет самый лучший подарок для меня», – написала юная гражданка республики.

Ответ не замедлил. «Дорогая Раида, приветствую тебя! – ответил девочке министр. - Я прочитал твоё обращение в интернете. Был тронут от столь тёплых слов от чистого сердца! В первую очередь, поздравляю с твоим прошедшим днём рождения! Желаю крепкого здоровья! Мне очень приятно, что ты в таком юном возрасте осознаешь, насколько важна профессия твоей мамы. Быть врачом – это призвание, искреннее намерение приходить на помощь, оказывать поддержку, несмотря на погоду, день недели, время суток, усталость и самочувствие. Дорогая Раида, твоё письмо на данный момент – это голос всех деток казахстанских врачей и медиков со всего мира. Ты очень точно описала чувства, которые испытывают близкие моих коллег. Это тревога за наших родных, бесконечная любовь и сострадание. Я рад, что твоя мама Асем воспитала тебя такой человечной. Мы вместе с коллегами, мамами и папами таких же ребят, прикладываем все усилия, стараемся остановить распространение коронавируса по всей нашей планете».

Фото: akorda.kz

Труд медиков высоко оценили сотрудники казахстанского отделения Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН): «Программа развития ООН в Казахстане выражает искреннюю благодарность и признательность всем работникам здравоохранения, которые неустанно трудятся в эти дни во имя нашего общего блага. Желаем вам крепкого здоровья. Спасибо вам». Ролик завершается аплодисментами сотрудников программы ООН в формате Zoom.

Усилия властей Казахстана в борьбе с пандемией отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. «Казахстан – отличный пример активных усилий по стабилизации ситуации с COVID-19», – написал Клюге в сети Twitter. Он отметил оперативность и масштабность принятых в Казахстане мер по борьбе с инфекцией, среди которых: усиленное наблюдение, массовое тестирование, в том числе медицинских работников, своевременный цифровой сбор данных и профилактика, надлежащее лечение пациентов и научные исследования.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Казахстан за помощь странам-соседям. Напомним, что в рамках борьбы с побочным экономическим эффектом пандемии республика отправила в Киргизстан и Таджикистан гуманитарную помощь в виде 10 тыс. тонн муки (это три железнодорожных эшелона) и стала одним из первых государств, поставивших медицинские средства защиты в Китай.

Восхищение казахстанскими врачами выразила популярная российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева. «Я искренне говорю: все мои друзья, которые вернулись из Казахстана в составе московских врачебных групп, с колоссальным уважением говорят о казахстанских врачах. Они просто герои, подвижники, молодцы. Казахстан, браво вашим медикам, браво! Мы с большой, огромной теплотой относимся к Казахстану, а к врачам вашим – просто с пиететом», – сказала Малышева.

Напомним, что в минувшем году при посредничестве Посольства Республики Казахстан в России в республике высадился десант российских медиков. Более 20 московских врачей побывали в Алматы, ещё 15 отправились в Северо-Казахстанскую область, 8 – в Атыраускую область. 15 инфекционистов из Татарстана посетили Восточно-Казахстанскую область, 4 медика – Жамбылскую. В свою очередь для медиков Алматы была организована поездка по объектам здравоохранения российской столицы. При посредничестве Посольства Республики Казахстан Роспотребнадзор России бесплатно передал Национальному центру экспертизы Министерства здравоохранения Казахстана 2 тысячи ковид-тестов, а также комплектов реагентов для проведения 10 тысяч исследований в этой области.

К сегодняшнему дню казахстанские учёные разработали уже вторую по счёту вакцину от коронавируса отечественного производства. Препарат называется QazCoVac-P, его клинические исследования стартовали 15 июня. В канун Дня медицинского работника правительство Казахстана отметило заслуги разработчиков вакцины, им вручили награды вице-премьер Ералы Тугжанов и министр здравоохранения Алексей Цой.

Подвиг врачей увековечат в мраморе, граните и бронзе

Мировая пандемия коронавируса создала парадоксальную ситуацию, при которой в роли защитников своих стран выступают не люди в форме защитного цвета, а люди в белых одеждах медиков. Статистика неумолимо свидетельствует о том, что орудийные залпы невидимого врага оставляют в боевых шеренгах врачей и медсестер бреши, превышающие средние потери мирного населения, которое они героически защищают.

Фото: akorda.kz

Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой обещает, что по итогам нынешнего года средняя зарплата врачей составит порядка 320 тысяч тенге (55 тысяч в рублевом эквиваленте) , а к 2023 году достигнет 561 тыс.тенге (95 тысяч руб.) , это в 2,5 раза выше средней заработной платы в республике. Эти цифры выглядят вполне реалистично, если учесть, что уже в прошлом году средняя зарплата врачей в Казахстане была повышена на 30%, зарплата других категорий медицинских работников – на 20%.

Однако людские чувства невозможно измерить в национальной валюте. Граждане Казахстана выражают благодарность медикам не только в социальных сетях. Стены некоторых домов Нур-Султана и Алматы украсили муралы – гигантские открытки, прославляющие труд медиков. Власти Алматы объявили открытый конкурс на памятник подвижникам-врачам. По условиям конкурса, монумент должен быть воздвигнут с использованием мрамора, гранита и бронзы. «Памятник врачам должен воплотить в себе собирательный образ медиков, которые ведут борьбу со страшной угрозой всему человечеству – это и врач в защитном костюме на «боевом посту», и уставшая от тяжёлой работы и долгого ношения маски медсестра – говорится в конкурсных документах. – Выражение лица, поза должны олицетворять профессионализм медицинского работника, бескорыстную самоотверженность, любовь к людям, доброту, терпение, самообладание, стойкость, стремление прийти на помощь в самую тяжёлую минуту. Это должен быть образ рядового гражданина и одновременно спасителя человечества, образ героя».

К настоящему моменту в 18-миллионном Казахстане как минимум одним компонентом вакцины привито 14,25% населения. 8,41% граждан привито полностью.