Наташа Королева рассказала о первом сексе с Игорем Николаевым

Наташа Королева вышла замуж за Игоря Николаева в 18 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Королева вместе с мамой Людмилой Порывай стала гостьей программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Мама и дочка рассказали о своих взаимоотношениях и о том, насколько они откровенны друг с другом. Во время беседы неожиданно всплыла тема отношений Натальи с ее первым мужем, композитором Игорем Николаевым. Королева призналась, что никогда не обсуждает со своей родительницей личную жизнь и не делится с ней интимными подробностями. Даже такую деликатную тему, как первый секс, Наташа предпочла оставить за рамками беседы с мамой. Зато призналась, что первый сексуальный опыт с Игорем Николаевым у нее случился уже после свадьбы с музыкантом. «Дельфин» и Русалка поженились в 1992 году, Наталье тогда было 18 лет.

- Про мой первый секс мы с ней никогда не говорили. Я по-другому воспитана, в строгости. Я вышла замуж и случился первый секс. С мамой не надо было обсуждать такие детали, - рассказала 48-летняя певица.

Людмила Порывай призналась, что очень переживала за дочь, когда та отправилась покорять столицу. Отец не хотел отпускать Наташу в Москву, но мама поддержала ее решение.

- Я не жалею, что так решила. Но было очень сложно. Приходилось обманывать мужа. Говорить, что она уехала в эстрадно-цирковое в Москву, - сообщила Людмила Порывай.

Экс-супруги сохранили хорошие отношения.

С Игорем Николаевым Наташа познакомилась в 16 лет. Артистка приехала в Москву юной девчонкой и очаровала композитора, слава которого уже тогда гремела на всю страну.

- Для меня, кстати, до сих пор загадка, почему нас с Игорем расписали дома, и не было ни фаты, ни белого платья, ни лимузина, - ранее рассказывала Королева. – Он мне сказал тогда: «Не хочу, чтобы было как у всех!». Но в 18 лет для меня было важно, чтобы было «как у всех».

Московский шоу-бизнес далеко не сразу принял никому не известную певицу. С недоверием к Королевой и отнеслась и близкая подруга Николаева Алла Пугачева: по словам Натальи, Алла Борисовна поначалу общалась с ней довольно холодно.

Николаев всегда был любимым композитором Примадонны, а она – его главной музой и певицей. Поэтому Пугачева ревностно отнеслась к появлению молодой конкурентки.

- У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил из Киева какую-то молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его, - вспоминала Наталья в эфире шоу «Привет, Андрей!».

Брак Королевой и Николаева продлился почти десять лет. За это время между ними было много ссор и обид, но годы, проведенные с Николаевым, Наталья до сих пор считает самыми плодотворными в творческом плане, ведь он написал для нее главные хиты.

- Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался, - признается она.

Как ни странно, когда Королева решила развестись, именно Пугачева первой поддержала ее и сказала слова поддержки, в которых Наташа очень нуждалась в то время.

- В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало, - говорит Королева. - Она сказала: ««Ты знаешь, жизнь не заканчивается. Ты поборись. Так не разбрасывайся. Постарайся. Приложи усилия. Но! Помни о себе. Думай о себе. И иди вперед. И тогда жизнь и время расставят все на свои места. Ты сильная, ты умная. Ты талантливая. Не пропадешь. Вперед! Москва слезам не верит».

После развода с Николаевым Наталья вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко. Пара счастлива в браке уже 18 лет, их сыну Архипу в этом году исполнилось 19.