Икона стиля Екатерина Гусева, Мария Аронова с наследником и модник Евгений Миронов: актерские семьи на вручении главной театральной премии

Гости премии - Екатерина Гусева и Геннадий Хазанов. Фото: Михаил Соколов

В музее-усадьбе «Архангельское» наградили лауреатов ХХХ театральной премии «Хрустальная Турандот». Гости премии долго не могли наговориться друг с другом, так как из-за пандемии видятся теперь редко. Театрализованная премия прошла на свежем воздухе, и в этот раз награждали лауреатов сразу за два сезона, так как в прошлом году церемонию отменяли из-за карантина.

Мы с топ-стилистом Анваром Очиловым внимательно рассмотрели наряды знаменитостей – стоит отметить, что никто не нарушил дресс-код, соответствующий мероприятию. Но, пожалуй, не только элегантной, но самой модной в этот воскресный вечер была заслуженная артистка Екатерина Гусева. Звездный стилист в восторге: «Как хотелось бы, видеть наших знаменитостей в таких образах, который выбрала Екатерина Гусева для «Хрустальной Турандот». Это не только красиво, стильно, нежно, но еще и модно. Продуманы все детали до мелочей. Фасон позволяет этому платью быть актуальным и в 21-м году 21-го века, и во времена Анны Карениной. Кружевные детали, подчеркнутая линии талия, плавные линии силуэта – подчеркивают женственность артистки. Модный цвет, крой и тенденция «закрыть все что можно» - Гусева великолепна. Екатерина удачно подобрала макияж. В общем, не образ, а идеал, на который стоит равняться».

Игорь Миркубанов с женой Марией и сыном Федором. Фото: Михаил Соколов

Если любовались Екатериной Гусевой, то умилялись, конечно же, ребенком. Игорь Миркубанов пришел с женой Марией и младшим сыном Федором. Супруги выбрали актуальный в этом сезоне Family Look – шахматы. Стилисты рекомендуют этим летом одному в паре наряжаться в белое, а другому в черное – модно и не требует усилий по подбору одинаковых вещей.

Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура получают «Хрустальную Турандот» из рук Юрия Стоянова. Фото: Михаил Соколов.

Народная артистка Мария Аронова тоже пришла с сыном. Но уже со взрослым – уже с коллегой и партнером по спектаклю – 29-летним Владиславом Гандрабурой. Аронова и Гандрабура получили «Хрустальную Турандот» за лучший актерский дуэт в спектакле «Мертвые души» театра им. Евгения Вахтангова. Стилист отметил, что классика жанра Ароновой: белая рубашка и брюки прекрасная альтернатива в данном случае платью, летом это уместно. Ну и белый – все еще главный цвет.

Актриса Ольга Прокофьева выгуливала теплым вечером кружевное платье, которое стилисты записали в тренды сезона. Фото: Юрий Самолыго.

Олеся Железняк – мама четверых детей, поэтому увидеть ее на мероприятиях можно редко. Олеся или на работе, или с детьми. Но на премию Железняк пришла, да еще и в удачном образе – платье-балахон с завышенной талией теперь носили модели на последних неделях моды. Железняк наградили в номинации «Лучшая женская роль» за роль Голды в спектакле Театра Ленком Марка Захарова «Поминальная молитва».

Лауреат премии Олеся Железняк. Фото: Юрий Самолыго.

Кого еще наградили?

«Хрустальную Турандот» получили:

Владислав Миллер – в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Хлестакова в спектакле Театра Олега Табакова «Ревизор».

Сергей Женовач - за лучшую режиссуру спектакля «Заговор чувств» в МХТ имени Чехова

Спектакль «Горбачев» Театр Наций (постановка Алвиса Херманиса) - в номинации «Лучший спектакль сезона»

Евгений Миронов получил награду за спектакль «Горбачев». Народный артист продемонстрировал ультрамодный пиджак в клетку. Фото: Юрий Самолыго.

Спектакль «Моцарт «Дон Жуан», генеральная репетиция», Театр Мастерская Петра Фоменко (постановка Дмитрия Крымова) - в номинации «Лучший спектакль сезона»

Марк Варшавер за плодотворную идею вернуть на сцену Ленкома спектакль «Поминальная молитва» - за бережное сохранение театрального наследия

Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок - в номинации «Лучшему театральному менеджеру имени Юрия Лужкова»

Народная артистка России Марина Есипенко - за верность, преданность и бескорыстное служение премии «Хрустальная Турандот».