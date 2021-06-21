Не внук ты мне больше: Принц Чарльз решил оставить сына Гарри и Меган без титула

Как рассказали журналистам источники в Букингемском дворце, Чарльз планирует лишить сына принца Гарри Арчи титула принца. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Чарльз еще не взошел на британский престол — отметившая недавно 95-летие Елизавета II здравствует, а уже делится планами на царствование. Как рассказали журналистам источники в Букингемском дворце, Чарльз планирует лишить сына принца Гарри Арчи титула принца.

Как говорят те же дворцовые сплетники, для Гарри и его жены Меган Маркл это стало неприятной неожиданностью. Хотя пара расплевалась с королевской семьей, переехала в Калифорнию и дала скандальное интервью Опре Уинфри, Гарри и Меган были уверены, что их сыну это не помешает получить причитающийся по праву рождения титул. Сейчас Арчи стоит седьмым в очереди к престолу.

Многие тут же припомнили фрагмент из интервью пары, в котором они рассказали, что королевская семья очень переживала, не родится ли Арчи темнокожим. Дело в том, что Меган наполовину афроамериканка. И хотя цвет кожи малыша, вроде бы, всех устраивает, ходят упорные слухи, что старшее поколение Виндзоров его недолюбливает.

Впрочем, похождения родителей малыша Арчи тут ни при чем. Если верить официальной версии. Просто принц Чарльз, если ему все-таки случится надеть корону, планирует сократить траты на королевскую семью. Логика простая: британцы любят Елизавету II и, может, даже смогут с уважением относиться к королю Чарльзу, хотя после истории с Дианой он, мягко говоря, не самый популярный член королевской семьи. Но вокруг монарха всегда есть многочисленные родственники, каждый при титуле и на содержании у казны. И вот это рядовые британские налогоплательщики терпят со все большим скрипом.

Так что Чарльз хочет подрезать крону фамильному древу. По его замыслу, к королевской семье должен относиться только сам монарх и его ближайшие родственники. А прочая седьмая вода на киселе будет выживать сама, как простолюдины. Так что малыш Арчи стал жертвой такой оптимизации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная скандалов жизнь принца Филиппа: За что муж английской королевы получил прозвище Голый официант

10 июня Филиппу, герцогу Эдинбургскому, исполнилось бы 100 лет. Он не дожил всего двух месяцев до векового юбилея (подробнее)

Королеве здесь не место: студенты Оксфорда потребовали снять портрет Елизаветы II

Они сочли ее символом колониализма (подробнее)