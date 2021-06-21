"Повторил судьбу отца": Что случилось с погибшим сыном Александра Башлачева

Вчера стало известно о гибели 32-летнего сына Александра Башлачева - одного из самых значительных поэтов в истории русского рока. Фото: Кадр видео

Вчера стало известно о гибели 32-летнего сына Александра Башлачева - одного из самых значительных поэтов в истории русского рока. Егор Башлачев покончил с собой в центре Москвы. Сам Александр совершил самоубийство в 1988 году в Ленинграде, за несколько месяцев до рождения сына. Музыканту на тот момент было всего 27 лет…

Между тем, "Комсомольской правде" удалось найти известного ныне рок-музыканта, который когда-то был «няней» Егора Башлачева.

- Егора жалко... Настю жалко... Александра жалко... Что тут еще скажешь?..

Солист известной рок-группы «Тараканы» Дмитрий «Сид» Спирин не был лично знаком с Александром Башлачевым, так как в конце 80-х сам еще был ребенком. А вот с Анастасией Рахлиной, гражданской женой легендарного музыканта, еще в середине 90-х познакомился в коридорах фирмы грамзаписи «ФИЛИ Рекордз» - эта компания тогда издавала пластинки СашБаша (так друзья называли Башлачева) и первые альбомы «Тараканов!».

- В «ФИЛИ» мы и пересеклись, - сообщил kp.ru Дмитрий. - Настя там получала за записи мужа авторские отчисления. Мы однажды разговорились, обменялись телефонами, и скоро я устроился к ней на работу. Нужно было присматривать за ее семилетним сыном Егором.

Напомним, Егор Александрович Башлачев покончил с собой на улице Чаплыгина в центре Москвы. Те, кто его знал, рассказали: сын знаменитого рок-музыканта имел проблемы со здоровьем и даже состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Например, за день до гибели он вернулся домой из стационара психиатрии, где пробыл около двух месяцев. Но отклонения, вероятно, начались уже во взрослом возрасте, потому как в детстве он был нормальным мальчиком и даже всесторонне развитым. Так, по крайней мере, рассказывает Спирин.

Дом, где погиб Егор Башлачев Фото: Павел КЛОКОВ

- Его мама, Анастасия Рахлина, уделяла много времени воспитанию, - говорит лидер «Тараканов!». - Он ходил на конный спорт. Занимался единоборствами. Изучал дополнительно иностранные языки. Никаких психических проблем я совершенно точно не припомню. О знаменитом папе мы никогда с ним не говорили. Да и с мамой тоже, кстати. Я, естественно, знал, что Александр Башлачев покинул этот мир трагически. И поднимать эту тему не считал правильным. Просто потому, что ей может быть больно.

Спирин вспоминает, что в какой-то момент маленький Егор даже заинтересовался творчеством «Тараканов!» В 1997-м вышел альбом группы «Украл? Выпил? В тюрьму!!!», который хорошо приняла публика и критики. Пошла раскрутка. И восьмилетний Егор Башлачев стал интересоваться, что за музыку играет 22-летний (на тот момент) «дядя Дима». И даже попросил маму купить этот альбом.

- Ему, кажется, немного нравилось, что его на секцию самбо водит вроде как известный рок-музыкант, - рассказывает Спирин. - Хотя и возраст у Егора еще был даже не подростковый. Где-то через полгода я перестал работать у Насти. Даже не помню, по какой причине. И больше ни с ней, ни с ее сыном мы не виделись. Но никогда бы не подумал, что все кончится так печально. Настя ушла три года назад из-за болезни. А Егор повторил судьбу отца. Очень грустно.

Напомним, что у Александра Башлачева было два сына. За три года до рождения Егора на свет появился Иван, первый ребенок. Но он умер еще в младенчестве от водянки головного мозга. Именно ему СашБаш посвятил свою знаменитую балладу «Ванюша».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артемий Троицкий, музыкальный критик - корреспонденту «КП»:

- Эту кошмарную новость я узнал от вас. Но лукавить не буду - не удивлен. У Егора действительно были проблемы со здоровьем, ментальные проблемы. В последний раз мы виделись лет десять назад, и уже тогда состояние его оставляло желать лучшего. А два года назад он потерял еще и маму. Там никакого суицида не было - она ушла из-за болезни (Анастасия Рахлина скончалась от рака, - Авт.). Из родных у него бабушка осталась. И тетя в Череповце. Насколько я знаю, он жил у них некоторое время. О его переезде в Москву я ничего и не слышал. Что тут сказать... Грустно все и загадочно. Я до сих пор, даже спустя столько лет, не знаю, почему Саша решил уйти. Хотя мы с ним дружили и были близки.

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