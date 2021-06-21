Дмитрий Песков - о статье Владимира Путина к 22 июня в немецкой газете: Первой жертвой нацизма стала сама Германия

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

... - Дмитрий Сергеевич, почему Владимир Путин свою статью, посвященную началу Великой Отечественной войны, решил опубликовать именно в Германии, и именно на немецком языке?

С таким вопросом журналист «Комсомольской правды» обратился к Дмитрию Пескову в понедельник, 21 июня, а накануне пресс-служба президента сообщила, что статья выйдет в одном из немецких изданий.

Я попросил также уточнить пресс-секретаря, что собой представляет этот материал, объем, лейтмотив, цель? И - где эту статью мы потом прочитаем на русском?

Вот - дословно - что сказал Песков:

- Вы знаете, что этот День памяти и скорби – это святой день для любого россиянина, это святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего Советского Союза.

И мы знаем, что, наверное, первой жертвой нацизма стала сама Германия. И именно Германия, которая была инфицирована нацизмом, именно Германия напала тогда на Советский Союз. И эта тема, она очень важна и для немцев, и важна для нас, россиян.

И, поэтому, президент не раз принимал решение обращаться именно к Германии, чтобы изложить свое видение (этой темы).

Почему (статья) на немецком языке? Потому что в Германии все говорят на немецком языке. Статья будет также опубликована на русском, на немецком, на иных языках на сайте Президента Российской Федерации. Давайте дождемся…

- А вы статью читали?

- Да, я имел возможность с ней ознакомиться.

- Какой объем хотя бы, лейтмотив? Я не прошу цитировать.

- Вы всё увидите и прочитаете. Давайте не будем забегать вперед.

- Спасибо.

- Пожалуйста.

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