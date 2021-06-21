Правительство изменило порядок перераспределения наркотических и психотропных лекарств

Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство изменит порядок распределения незарегистрированных лекарств для пациентов с неврологическими и иными заболеваниями. Речь идет о наркотических и психотропных препаратах, которые у нас в стране пока не производятся. Об этом сообщил Михаил Мишустин в понедельник , 21 июня, на совещании с вице-премьерами.

Теперь регионы смогут оперативно обмениваться между собой неиспользованными запасами таких лекарств, пока их производство не будет налажено в России.

Мишустин напомнил, что пациенты имеют право получить такие лекарства бесплатно в поликлинике. Но процедура оформления заявок от регионов довольно долгая и сложная, поскольку ввоз, хранение и оборот наркотических и психотропных медикаментов жестко регламентирован. В итоге нередко возникают ситуации, когда в одном регионе лекарств не хватает, а в другом избыток.

- Отсутствие нужных препаратов вынуждает людей привозить их из-за границы или покупать у неизвестных продавцов в интернете, что является нарушением закона, и несет риск получить вместо лекарства фальсификат, - сказал Мишустин.

Случаи, когда родители неизлечимого больного ребенка, не имея возможности бесплатно получить необходимое психотропное лекарство, покупают его с рук, а потом на них заводят уголовное дело, увы, не редкость. Доходило до того, что в подобные дела даже приходилось вмешиваться Кремлю. После этого полиция снимала с родителей обвинения в наркоторговле.

Чтобы предотвратить такие случаи и помочь людям своевременно и легально получать лекарства, правительство меняет порядок перераспределения препаратов, пояснил Мишустин. Теперь регионы будут ежеквартально направлять в Минпромторг данные о лекарствах, которые остались невостребованными, а ведомство будет постоянно вести мониторинг и курировать процесс их перераспределения.

- Новый порядок будет действовать ближайшие три года. За это время должно быть налажено производство таких препаратов в России, - сообщил Мишустин.

Премьер также рассказал, что правительство расширяет пилотный проект, по которому соцуслуги населению могут предоставлять не только государственные, но и частные организации. Эксперимент запустили в прошлом году. В нем участвовали 16 регионов. Теперь к ним присоединятся еще 13.

Как пояснил Мишустин, цель проекта - повышение качества и доступности социального обслуживания и создание конкурентного рынка, чтобы у людей был широкий выбор организаций, предоставляющих подобные сервисы. При этом некоммерческим организациям, работающим в соцсфере, будет оказываться господдержка.

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