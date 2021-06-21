Онлайн-кредит для микробизнеса можно взять под 9,95% годовых

Кредит на сумму до 10 миллионов рублей теперь можно взять дистанционно. Такую услугу для сегмента микробизнеса предложил ПСБ. Ставка по такому (здесь можно удалить "такому") онлайн-кредиту составит 9,95% годовых.

Как поясняют в банке, новое кредитное предложение на базе продукта «Без бумаг – Оборотный» стало доступно микропредриятиям благодаря механизму льготного финансирования. Оно производится в рамках «Программы 1764», которая ориентирована на поддержку МСП.

Кредитный продукт учитывает индивидуальные финансовые показатели компании, позволяет без залога и полностью в автоматическом режиме получить наиболее выгодное кредитное предложение на любые цели. Для этого достаточно предоставить лишь два документа.

- Согласно Индексу RSBI, нашему исследованию настроений малого и среднего бизнеса, именно микропредприятия в большей степени испытывают сложности с привлечением финансирования. Более половины таких компаний, заявивших о необходимости привлечения кредита, или получали отказ, или не пытались его взять по причине высоких ставок. В этой связи мы видим большие перспективы в нашем новом кредитном предложении, - заявил Кирилл Тихонов, вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

По его словам, у банка появилась возможность сделать ставки по беззалоговым кредитам для микробизнеса ниже 10%, что «является одним из лучших предложений на рынке». Это произошло за счет интеграции в кредитный онлайн-конвейер процедуры установления льготной ставки для компаний, которые удовлетворяют критериям «Программы 1764».