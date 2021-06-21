Несмотря на протесты впервые в истории на Олимпийских играх выступит трансгендер

Сейчас Хаббард выступает в весовой категории до 87 килограмм Фото: EAST NEWS

«Простая новозеландская девчонка» Лорел Хаббард вызвала настоящий скандал в маленьком островном государстве. Казалось бы, гордиться надо: девушка прошла отбор на Олимпийские игры в качестве члена национальной женской сборной по тяжелой атлетике. Однако есть небольшой нюанс – она раньше была мужчиной, и звали ее Гэвин.

Лорел Хаббард - транссексуал. До того, как сделать операцию, Гэвин подавал очень большие надежды в соревнованиях мужчин, и в 1998 году установил юниорский рекорд Новой Зеландии, подняв вес 300 кг. Правда потом успехи закончились, и в 35 лет мужчина завершил профессиональную карьеру, перейдя на тренерскую работу.

Однако в 2013 году тяжелоатлет решил сменить пол и сразу же стал блистать на пьедесталах. На женском чемпионате мира 2017 года Хаббард, правда уже Лорел, взяла 275 кг. Этого хватило для «серебра». А в 2019 году она выиграла Тихоокеанские игры.

Сейчас Хаббард выступает в весовой категории до 87 килограмм. Некоторые указывают и на возраст Хаббард, которой стукнуло 43 года. В Токио она будет самой возрастной тяжелоатлеткой, хотя сейчас занимает 16 строчку мирового рейтинга.

Вот так реализовываются на практике новые правила МОК, принятые в 2015 году, согласно которым трансгендерам разрешено участвовать в Олимпийских играх даже без операции по смене пола. Главное - регулярно измерять уровень тестостерона в крови. У Хаббард он не превышал 10 наномоль на литр (у женщин этот показатель в норме составляет от 0,5 до 1,7 единицы, у мужчин – от 11,1 до 27,5). Есть и еще одно условие: из мужчин в женщины и обратно можно переходить не чаще чем раз в четыре года.

Сама кандидатура Хаббард вызвала полемику в Новой Зеландии, так как не все считают, что допуск бывшего мужчины к женским соревнованиям станет честным решением. Несмотря на то, что сейчас уровень тестостерона у атлета находится «в норме», она обладает преимуществом перед натуральными женщинами, так как во время полового созревания получала этот гормон в «мужских долях», благодаря чему мышцы и, самое главное, кости сформировались у нее по мужскому типу.

Впервые громкий протест против участия Хаббард в женском спорте прозвучал в 2018 году, когда Федерация тяжелой атлетики Австралии попыталась добиться дисквалификации «дамы» на Играх Содружества-2018 в Голд-Косте, однако потерпела неудачу (правда в итоге сама Хаббард снялась из-за травмы). В 2019 году во время Тихоокеанских игр, проходивших на острове Самоа, новозеландка обошла местную чемпионку, которая числилась в фаворитах, чем вызвала ярость публики.

Как пишет BBC, многие женщины-спортсменки выступают против участия Хаббард в Олимпийских играх. Например, Анна Ван Беллинген из Бельгии, заявленная в той же категории, считает, что участие трансгендера в Токио сделает соревнование несправедливым и вообще выглядит «плохой шуткой». Хотя представительница европейской страны «полностью поддерживает сообщество трансгендеров», она считает, что их права не должны защищаться «за счет прав других».

А организация «Спасите женский спорт Австаралазии» (регион, в который входят Австралия, Новая Зеландия и ряд близлежащих островов) вообще посвятила свою работу тому, чтобы добиться исключения трансгендеров из женских соревнований. И они уже заявили, что Хаббард не должна ехать в Токио.

Однако все аргументы были неубедительны для спортивного руководства Новой Зеландии, и, скорее всего, Хаббард все-таки поедет на Олимпиаду, причем имеет хорошие шансы победить на турнире, ведь многие сильные спортсмены, включая серебряную чемпионку Лондона Татьяну Каширину, оказались дисквалифицированы. Так что, возможно, первый трансгендер-участник в истории Олимпиады рискует стать еще и первым трансгендером-чемпионом.