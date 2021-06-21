Новое лицо принцессы: пластические хирурги сделали из дочки Любы Успенской настоящую красавицу

Любовь Успенская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любовь Успенская рассказала о состоянии здоровья своей единственной дочери после новой пластической операции. Татьяна Плаксина попала в жуткую аварию в 2018 году. Она упала с велосипеда и получила тяжелейшие травмы во время прогулки в Коста-Рике. Наследница королевы шансона ранее уже перенесла несколько операций. И вот теперь готова явить миру свое новое лицо.

"Вы скоро все увидите Танечку красивой и здоровой. Такую, какой я хотела видеть ее всю жизнь. Таня перенесла несколько серьезных операций. На сегодня все уже сделано. Еще неделя - и она станет красавицей", - не нарадуется Любовь Успенская.

Оперировали Татьяну Плаксину пластические хирурги из Германии. "Они провели последние операции. Сейчас Танечка счастлива", - цитирует певицу Собеседник.Ru.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Королева шансона планирует в самое ближайшее время сделать из Татьяны звезду. Наследница прекрасно поет. Этот дар у нее открылся после того, как она разбила лицо. "Таня поет так, что переплюнет меня. Это я говорю не как мама, которая хвалит свою дочь, а как певица. Она будет принцессой! Будет звучать везде", - обещает Любовь Залмановна.

Запись песен, съемки клипов и эфиры стоят дорого. Но Успенская на раскрутку дочери средств не пожалеет. Мол, отдаст последние миллионы, лишь бы та была счастлива. "Мы уже нашли талантливых композиторов, в том числе и из Америки, которые работают над ее репертуаром", - откровенничает 67-летняя знаменитость.

Она уверена, что ее дочь достойна всего самого лучшего. Плаксина много настрадалась. Девушка сильно покалечилась, ударившись лицом об асфальт. "Два зуба у нее сразу были выбиты. И перелом двусторонний челюсти...", - говорила Успенская.

Одна из операций, как оказалось, прошла неудачно. У девушки началось заражение крови. Тогда Любовь Залмановна перевезла Таню в Швейцарию. "Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", - рассказывала королева шансона.