"Мне очень трудно говорить": Бабушка погибшего Егора Башлачева после его гибели осталась совсем одна

Александр Башлачев ушёл из жизни в 1988 году в возрасте 27 лет

Исторический центр Москвы. Кривые улочки. Переулки. И в одном из дворов, забитом иномарками, алое пятно на асфальте.

Здесь погиб сын Александра Башлачёва.

Того самого гения, который пел о времени колокольчиков. И чья жизнь тоже трагически оборвалась.

Егор Александрович родился спустя полгода после смерти отца.

Мама мальчика Анастасия Рахлина уделяла много времени на его воспитание. Уже в семь лет Егор посещал конный клуб, занимался самбо, изучал иностранные языки. Многие думали тогда, что его ждёт большое будущее. Потому как папу ещё при жизни называли гением.

Но, к сожалению, судьба рассудила иначе.

В 15 лет Егор Башлачев заболел маниакальной шизофренией. Лечение не помогало. Подросток перестал общаться с друзьями. Точнее, они с ним. И Анастасия, не справляясь в одиночку, переехала с сыном к своей маме, родной бабушке Егора (в Басманный район Москвы). Ее зовут Галина Аполлинарьевна. В 2018 году она похоронила дочь (Анастасия Рахлина тяжело болела). А теперь потеряла и внука.

- Мне очень трудно говорить, - рассказала KP.ru 83-летняя женщина. - Напишите, что я очень скорблю. Тоскую. И люблю… Егору было тяжело с таким диагнозом. В апреле я снова положила его в больницу. 18 июня привезла домой. А 19 всё случилось…

Дом, где погиб Егор Башлачев Фото: Павел КЛОКОВ

Бабушка обратила внимание, что в квартире тихо. Открыла комнату Егора. Внутри - никого. И занавеска колышется.

- Записки предсмертной не было, - добавила Галина Аполлинарьевна. - Такие больные не пишут записок… Что у него в голове было, никто не знает. Он почти всегда был один. В комнате. На улице во дворе. Простите, мне больно говорить. Да и нечего больше сказать.

По словам соседей, Егор Башлачёв действительно был замкнутым. Ни с кем не общался. Но и агрессивно себя никогда не вёл.

- Может быть, большой грех так говорить, но человек отмучился, - рассказала «КП» жительница из соседней квартиры. - Царствие небесное.

Напомним, рок-кумир Александр Башлачев ушёл из жизни в 1988 году в возрасте 27 лет. Несмотря на то, что написанием песен он занимался всего пару лет, его творчество стало знаковым не только для русского рока, но и культуры в целом. Самые известные песни - «Время колокольчиков», «Некому березу заломати», «Посошок», «Все от винта», «Грибоедовский вальс», «Всё будет хорошо» и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Повторил судьбу отца": Что случилось с погибшим сыном Александра Башлачева

О Егоре kp.ru рассказал лидер группы «Тараканы!», который в детстве воспитывал сына легендарного музыканта (подробнее)