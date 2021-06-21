Ольга Бузова Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В честь Евро-2020 ВКонтакте появился эксклюзивный эмодзи-статус от Ольги Бузовой с её фирменным жестом. Также в эмодзи-статусе — слово «Нагнетайте»: с его помощью артистка решила вдохновить сборную России по футболу перед победным матчем с Финляндией.

Эмодзи-статус запустит флешмоб #нагнетайте. Он объединит болельщиков, которые будут активно следить за решающей схваткой между сборными России и Дании, — именно от неё зависит, кто выйдет в плей-офф чемпионата Европы. Матч пройдёт 21 июня в 22:00 по московскому времени.

ВКонтакте и Ольга Бузова запустили акцию в поддержку российской сборной

Опубликовать эмодзи-статус можно из мини-приложения «Спорт». Он будет отображаться рядом с именем пользователя.

Ранее ВКонтакте запустила тематическую ленту «Евро-2020». Она объединяет новости турнира, обзоры от спортивных медиа и сообществ, комментарии пользователей о лучших игроках и самых ярких моментах. Атмосферу турнира также передают эмодзи-статусы с иконками флагов сборных: с ними легко рассказать друзьям, за какую команду болеешь, и увидеть, кто готов поделиться впечатлениями о матче.