АвтоВАЗ предупредил, что новые Лады будут стоить больше миллиона рублей

Готов ли российский автолюбитель покупать отечественный автомобиль по цене иномарок, пусть и не самых дорогих? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОКУПАТЕЛЕЙ ГОТОВЯТ К РОСТУ ЦЕН

Руководство АвтоВАЗа заявило, что с 2023 г. собирается переходить в более дорогой сегмент - выпускать машины стоимостью от миллиона рублей и выше. Сейчас самую бюджетную Lada-Granta можно приобрести чуть больше чем за полмиллиона — копейки по нынешним временам.

Интерес концерна понятен. Но готов ли российский автолюбитель покупать отечественный автомобиль по цене иномарок, пусть и не самых дорогих?

- За несколько лет цены на автомобили вырастут сами по себе, плюс инфляция, к тому же уже сейчас в дорогой комплектации такие тольяттинские модели как Vesta и X-Ray переваливают за миллион рублей, а у Vesta-Sport все комплектации стоят выше миллиона, - сказал kp.ru руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Темирханов. - Так что заявление руководства концерна можно расценивать и как подготовку покупателя к росту цен.

ВСЕ ПРИВЫКЛИ, ЧТО LADA — ЭТО НЕДОРОГО. ПРИДЕТСЯ ОТВЫКАТЬ

Если говорить о новом модельном ряде, то это будет еще дороже.

- Конечно, для покупателя такая цена не очень привлекательна, - говорит эксперт. - Все привыкли, что Лада — самый доступный автомобиль на российском рынке, а тут они будут конкурировать с бюджетными иномарками — корейскими машинами, Шкодой, Фольксвагеном. И покупатель при существенном росте цены будет ожидать гораздо более высоких потребительских свойств. Да, продолжается улучшение качества вазовских машин, развитие дилерской сети и сервиса. Но очень трудно переломить инерцию восприятия этих авто как бюджетного варианта.

Новые автомобили будут создаваться на платформе CMF-B. Это общая платформа для моделей Renault, Lada, Mitsubishi и Dacia. Так что АвтоВАЗ не только юридически (он является дочерним предприятием концерна Renault), но и конструктивно интегрируется в мировой автопром. Остается убедить в этом потребителей.

А ЕЩЕ КРОССОВЕР?

Какие конкретно автомобили составят новое, более дорогое жигулевское семейство, пока не объявляется.

- Ожидается, что в числе автомобилей, которые будут выпускать на новой платформе - обновленная Нива и Lada-Vesta, эти модели популярны и нет смысла их снимать, - сказал Темирханов. - Кроме того, в планах АвтоВАЗа был выпуск автомобилей класса «С» (действующие модели относятся к более низкому классу «В»), говорилось и о кроссовере. Так что я предполагаю, что в обновленном ряду под маркой Lada будет выпускаться и кроссовер класса «С». Думаю, это будет автомобиль, близкий по показателям к KIA-Sportage.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА РЕНОЛЮЦИЯ

- Вообще, новая платформа — это часть современной концепции Рено, которая уже получила название Renaulution, Ренолюция, пояснил Темирханов. — Суть ее в том, что не нужно продавать много автомобилей, но нужно стремиться к высокой выручке. На практике это означает, что все автомобили, входящие в концерн — это Рено, Ниссан, Мицубиси — на российском рынке станут дороже.