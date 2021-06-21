Черчесов, Дзюба и Миранчук — самые обсуждаемые в сборной России во время чемпионата Европы

За первую неделю турнира с 11 по 19 июня любители футбола в ОК чаще всего упоминали капитана сборной Артема Дзюбу Фото: REUTERS

В преддверии решающего матча сборной России по футболу против Дании социальная сеть Одноклассники составила рейтинг самых обсуждаемых в соцсети игроков. ОК проанализировали публикации и комментарии в открытом доступе с упоминаниями игроков сборной России и других команд с момента старта чемпионата Европы и до его начала.

За первую неделю турнира с 11 по 19 июня любители футбола в ОК чаще всего упоминали капитана сборной Артема Дзюбу, автора победного гола с Финляндией Алексея Миранчука, а также защитника Марио Фернандеса. Также в топ-5 рейтинга попали Дмитрий Баринов и Роман Зобнин. В то же время ни одного игрока в ОК не обсуждали так активно, как главного тренера сборной России Станислава Черчесова: пик его упоминаний пришелся на 13 июня после игры Россия — Бельгия (3:0).

Интересно, что после первого матча России с Бельгией в ОК чаще всего обсуждали Юрия Жиркова и Дмитрия Баринова, а после второго матча с Финляндией — Марио Фернандеса и Алексея Миранчука.

ТОП-10 обсуждаемых персон сборной России по футболу во время чемпионата Европы:

Станислав Черчесов

Артем Дзюба

Алексей Миранчук

Марио Фернандес

Дмитрий Баринов

Роман Зобнин

Александр Соболев

Далер Кузяев

Матвей Сафонов

Магомед Оздоев

Интересно, что до старта турнира рейтинг упоминаний сборной в ОК существенно отличался — например, Артёма Дзюбу упоминали чаще, чем Станислава Черчесова. Помимо них, в топ-5 по упоминаемости входили Андрей Семенов, Юрий Дюпин и Александр Соболев. Также в топ-10 по упоминаемости входили Федор Смолов и Илья Самошников, которые не попали в финальный состав на турнир.

Пик всех упоминаний сборной в соцсети пришелся на 2 июня, когда Станислав Черчесов объявил финальный состав сборной России. При этом количество упоминаний Черчесова в мае и июне по сравнению с прошлым годом выросло в 3,5 раза, а упоминания чемпионата Европы — в 20 раз.

Одноклассники также составили рейтинг игроков других сборных, принимающих участие в турнире. В топ-3 по упоминаемости в соцсети вошли бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца в матче с Финляндией, и Патрик Шик, забивший Шотландии почти с центра поля. Также в пятерку самых обсуждаемых игроков вошли капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

ТОП-10 обсуждаемых зарубежных игроков во время чемпионата Европы:

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Кристиан Эриксен (Дания)

Патрик Шик (Чехия)

Криштиану Роналду (Португалия)

Александр Зинченко (Украина)

Андрей Ярмоленко (Украина)

Поль Погба (Франция)

Роберт Левандовски (Польша)

Лука Модрич (Хорватия)

Килиан Мбаппе (Франция)

Интересно, что рейтинг упоминаемости игроков после старта чемпионата обновился более чем на половину: сразу шесть игроков вошли в топ-10 по сравнению с обсуждениями пользователей ОК перед началом турнира. До 11 июня любители футбола в соцсети в комментариях и постах чаще всего упоминали Криштиану Роналду, а также Александра Зинченко из Украины и французского нападающего Килиана Мбаппе. Также в топ-5 по упоминаемости входили полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич и нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай.

Интересно, что в целом в рейтинг всех самых обсуждаемых игроков во время Чемпионата Европы в ОК вошли трое российских игроков: Артём Дзюба, Алексей Миранчук и Марио Фернандес.

ТОП-10 обсуждаемых игроков всех сборных во время чемпионата Европы:

Артем Дзюба (Россия)

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Кристиан Эриксен (Дания)

Патрик Шик (Чехия)

Криштиану Роналду (Португалия)

Александр Зинченко (Украина)

Алексей Миранчук (Россия)

Андрей Ярмоленко (Украина)

Поль Погба (Франция)

Марио Фернандес (Россия)

За всеми актуальными событиями турнира в ОК можно следить с помощью специальной футбольной ленты в разделе «Рекомендации», куда попадают все главные новости от официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — например, Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и других.

Также в ОК пользователи могут поддержать футболистов сборной России с помощью специальных стикеров со звуком от вратаря Юрия Дюпина («Рубин» Казань) и полузащитников Далера Кузяева («Зенит» Санкт-Петербург) и Дениса Черышева («Валенсия» Испания). Самым популярным среди них за первую неделю турнира стал стикерпак с Денисом Черышевым, его отправляют в сообщениях и комментариях чаще всего.