Сокращенный рабочий день и прохладная вода: Что положено сотрудникам в жару

Каждый работодатель обязан обеспечить сотрудникам комфортные условия труда, и температурного режима Фото: Shutterstock

В Москве +34, в Питере +33, в Краснодаре +32 и даже в Якутске +35. Как работать в такую жару? Одно дело, если вы на удаленке: тут вы можете сами обеспечить себе комфортные условия, включая работу в трусах под вентилятором и ежечасные обливания холодной водой. А что делать офисным работникам, дворникам, асфальтоукладчикам?

СОЛНЦЕ ПАЛИТ, ТРУДИТЬСЯ НЕ ВЕЛИТ

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщает: каждый работодатель обязан обеспечить сотрудникам комфортные условия труда, и температурного режима это тоже касается. По санитарным нормам и правилам, «комфортный микроклимат» на рабочем месте – от 23 до 25 градусов. Поэтому работодатель обязан оборудовать помещение кондиционерами, чтобы температура не превышала +25.

Но иногда обеспечить нужную температуру невозможно - например, если работа проходит на улице. В таких случаях, если температура превышает норму, рабочий день должен быть коротким. На сколько именно его обязаны сократить? Тут все зависит от того, насколько интенсивна ваша работа. СанПиН 2.2.2548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» делит работы на несколько видов по уровню энерготрат, и каждому из них полагается своя продолжительность рабочего дня при «экстремальных» температурах.

1. Работы с низкой интенсивностью энерготрат

Как правило, это работы, которые выполняются в помещениях сидя или стоя, либо на открытом воздухе, но без особых физических нагрузок. Это офисные сотрудники, бухгалтеры, преподаватели, продавцы в магазинах, дворники, агрономы и т. д.

Работы с низкой интенсивностью энерготрат

2. Работы со средней интенсивностью энерготрат

Они связаны с ходьбой, переносом тяжестей от 1 до 10 кг и требуют особого физического напряжения. К ним относятся многие рабочие профессии: сварщики, фрезеровщики, токари, строители, водители грузовиков и т. д.

Работы со средней интенсивностью энерготрат

3. Работы с высокой интенсивностью энерготрат

Это профессии, связанные с тяжелым физическим трудом и с переноской больших (свыше 10 кг) тяжестей. Это асфальто- и шпалоукладчики, каменщики, землекопы, кузнецы и т. д.

Работы с высокой интенсивностью энерготрат

Кстати, если работы проводятся на улице, а там +33 и выше, это необязательно означает, что природа подарит вам очередной выходной. При такой жаре Роспотребнадзор рекомендует сдвигать работы на раннее утро или вечер, когда температура более низкая.

ЖАЛУЙТЕСЬ В ТРУДОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

Сократить рабочий день - не единственная обязанность работодателя.

Роструд напоминает, что в жаркую погоду работодатель должен обеспечить работникам возможность пить прохладную воду (температурой 10-15 градусов). Это касается не только офиса, где легко установить кулер, но и уличных работ.

Если по трудовому договору работникам положена спецодежда, то для работы в жару она должна быть особой: из плотных тканей и нескольких слоев.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует не привлекать к уличным работам в жару сотрудников моложе 25 и старше 40 лет.

Что делать, если у вас на работе не соблюдают эти правила и рекомендации? Первым делом нужно обращаться к руководству и просить, чтобы вам обеспечили нормальные условия: выдали «правильную» спецодежду, установили кулер, отпустили пораньше. Если начальство глухо к этим просьбам, жалуйтесь в трудовую инспекцию - по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях работодателя могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, за «рецидив» – до 70 тысяч рублей.

Адрес и телефон инспекции своего региона вы найдете на сайте Роструда. Перед походом можно проконсультироваться в Роструде по телефону 8-800-2000-412 или на сайте Онлайнинспекция.рф.