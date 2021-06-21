Рэпер Моргенштерн рассказал, куда переезжает: «Дом — 700 квадратов, территория — 200 соток»

Алишер Моргенштерн продолжает сотрясать общественность скандальными поступками

Самый популярный рэпер страны, баламут Алишер Моргенштерн, продолжает сотрясать общественность скандальными поступками — то устроит разборки на церемонии вручения музыкальной премии, то в Пушкина переоденется, то голым в клипе станцует. А вот в беседе с комиком Данилой Поперечным рэпер раскрылся с неожиданной и скрытой стороны: вместо эпатажного и самовлюбленного провокатора публике предстал интеллигентный и спокойный парень.

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Выписался из больнички вчера (на премию «МУЗ-ТВ» музыкант приехал в инвалидной коляске, поскольку до этого был госпитализирован с камнем в почках). Где-то внутри камешек по ходу лежит, но не беспокоит больше. Меня капали антибиотиками неделю, за это время он должен был превратиться в песочек. Так что жду финальные анализы. Есть ли во мне бриллиант или нет. На самом деле, у меня с рождения проблемы с почками, всю жизнь они не очень хорошо работали — операцию делали в два или три года. К сожалению для них, я стал рок-звездой и, видимо, добил их».

ПРО ПРЕМИЮ «МУЗ-ТВ»

«Как впечатления? Отлично! Побывал в прекрасном цирке, принял в нем участие, взял ситуацию под контроль и вышел как обычно победителем. Зачем я поехал? Веселиться. И еще был уверен, что заберу четыре номинации, потому что в глубине души был уверен: раз голосование зрительское, значит, оно действительно зрительское. Мне хотелось создать прецедент — ведь никто раньше не забирал 4 тарелки сразу. И я был уверен, что заберу. Но как только понял, что не заберу, повернул ситуацию в другое русло».

ПРО ВЗРОСЛЕНИЕ

«Я скептически отношусь к интервью, которое давал Дудю. Что поменялось? Отношение к окружающему миру и людям. Там был конченный эгоист. Но недавно я понял, что внутреннее состояние зависит от людей вокруг. И понял, что могу сделать счастливыми людей вокруг, и через это сделать счастливым себя. В определенный момент я осознал, что для себя уже все сделал — что дальше? Я скатился в депрессию, забухал, не только забухал, и потом из этого всего меня вытащила книга еврейского мудреца «365 размышлений Ребе», которую мне дарили в синагоге, когда я ходил знакомиться с Берл Лазаром. Прочитал и понял: «Черт! Вот же в чем секрет простой счастливой жизни». Нужно отдавать миру больше позитива»

ПРО МИЛЛИОННЫЕ ПРОСМОТРЫ

«Если я потеряю цифры, то буду переживать. Но это точно будет не конец. Я уже сейчас не так озабочен этим. Раньше сходил с ума: в голове были только счетчики, каждый день обязательно надо было смотреть, сколько просмотров. Сейчас мне нравится получать удовольствие от процесса. Но даже во время процесса возникает доля кайфа от того, что уже представляю, как на это могут отреагировать люди. И необязательно масштаб, а важно, как они отреагируют. Главное — получить фидбэк»

ПРО ДЕВУШКУ

«Как у нас с Диларой? *****! (офигенно). Были некоторые ситуации, из-за которых мы чуть не разбежались. Я даже думал, что мы разбежались, было вообще ничего непонятно [в отношениях]. И в какой-то момент я размышлял: а нужно мне вообще это или не нужно? И потом понял, что Дилара — это мой транквилизатор. Когда я с ней — у меня пустая голова, я максимально отдыхаю. Она как моя беспроводная зарядка. Прилип и заряжаюсь. Мне кажется, что так сильно больше не смогу влюбиться. Может, это звучит по-детски. Все-таки она мне нужна».

ПРО НОВЫЙ ДОМ

«Не хочу сглазить, потому что только оформляю сделку, но сам дом — 700 квадратов, а территория — 200 соток. Это **** (капец!). Просто усадьба 50 Cent (Кертис Джексон, популярнейший и богатейший американский рэпер. Буду ставить свой генератор. Что делать, когда хайп пройдет и не на что будет его обслуживать? Продам. Я еще не знаю, будем ли мы там жить вместе с Диларой. Со своей женщиной я вместе не живу сейчас. Но новый дом будет позволять это сделать. Может быть и съедемся. Пока мне сложно осознавать, что кто-то рядом есть [живет на одной территории]. Не знаю, почему»

ПРО БОГА

«Я верю в то, что Бог везде и в каждой молекуле. Энергия. Бог — ты, бог — я. Все, что ест на планете, сделано из одних и тех же материалов. Из одинаковых элементов. Мы все — одна материя и большой организм. Есть творение, в котором мы живем, но я не знаю, было ли это сделано умышленно. Или это результат неких химических реакций, или это кто-то сделал. Этого я не узнаю никогда. Верю ли я в инопланетян? Допускаю.