«Только не толстейте, а то мопс с телом червя от вас ускачет» Комика шоу Stand Up Ивана Абрамова месяц травят в соцсетях за реплику про вес жены

Иван Абрамов с женой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Надо признать, что комики шоу Stand Up и другие стендаперы довольно часто шутят про жен. И как правило — довольно жестко.

Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков и другие в шутку, но все же открыто и со сцены намекают на недалекость и нерасторопность возлюбленных. И это считается нормой.

Тенденция устойчиво сохраняется многие годы. Ведь стендап — это квинтэссенция юмора, где практически нет границ и запретных тем. Все строится на чрезмерном откровении и высмеивании, хоть и с любовью. Тем удивительнее было узнать, что старое интервью одного из самых интеллигентных комиков, выпускника МГИМО Ивана Абрамова, вызовет такой резонанс. В нем мужчина признается, что стал бы относиться к супруге хуже, если бы она набрала вес.

— Когда она первого родила, [я сказал] — годик спокойно ходи, через годик будем взвешиваться, — сказал Абрамов в беседе с ютуб-блогом «Макарена». — Я сразу ей сказал, что стопроцентно изменю отношение к тебе. Я, возможно, тебе не изменю тебе, потому что решил отомстить за дополнительные килограммы, но, конечно, буду относиться к тебе хуже. Да это нормально! Мужики так созданы, люди так созданы. Тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, родила мне двоих детей. Но в мире такие красивые еще ходят! Будет держать себя в форме — прекрасно. Не будет стервой, толстой, а будет такой же кроткой, красивой, умной и так далее — без вопросов. Я тоже не хочу каждый раз нового человека узнавать. Я к ней привык уже.

То ли Абрамов решил жестко затроллить бодипозитивщиц и феминисток, то ли и правда настолько требователен к жене Эльвире, которая признается ему в любви в каждом посте инстаграма, но на Ивана накинулись толпы девушек, которым такая потребительская позиция по отношению к жене показалась жуткой и сексистской.

Обычные комментарии под видео и в инстаграме Ивана и его супруги теперь выглядят так:

«Как бы смешно не шутил, а заслуживает отмены. Эмоционально абьюзит жену и гордится этим»

«Иван, мы вам даем ГОДИК, чтобы стать накачанным и брутальным мужчиной»

«ЭХ ВАНЯ, ВАНЯ, КАК ЖЕ ТЫ УПАЛ в наших глазах» вы хороший юморист, но нам нужна картинка»

«Нормальный же мужик был, зачем такое говно сказал про жену. Стыдно, товарищи, стыдно. Я ещё могу понять, если бы это Питт сказал, но он бы так не сказал никогда»

«Ваня, видно будущую лысину. Даем тебе год, и если облысеешь, мы тебя отменим»

«Здравствуйте, это вы со дна стучались?»

В сети распространился хэштег #отменитьиванаабрамова. Его жену стали называть «удобным стулом», «куском мяса» и спрашивать, сколько раз в час она взвешивается. Дошло до того, что сама Эльвира была вынуждена вступиться за мужа.

— В первую очередь, это дело двух взрослых, осознанных людей, у которых семья, двое детей и ОНИ вместе 13 лет, — написала в инстаграме Эльвира. — И #мысчастливы, блин прикиньте, так бывает! В нашей семье честность и прямота не считается оскорблением, тиранией и т.д.!!! Все это касается только НАС ДВОИХ? и, если, НАС внутри НАШЕЙ семьи все устраивает, то это прекрасно, если не устраивает, поверьте, МЫ тоже с этим сами разберемся. Во-вторых, по поводу того, что мой муж известный человек и транслирует «такое», а люди его слушают. Это вопрос восприятия каждого отдельного человека! Задумайтесь те, кто почему-то воспринял это на свой счет? Потому что в полной версии интервью он четко говорит о том, что обращается к СВОЕЙ жене, а не ко всем, если что?

В-третьих, мой муж в юморе не первый год, а занимается этим уже большую часть жизни и он по-«другому» думать не может. Я имею ввиду без юмора. Любой вопрос в свой адрес он воспринимает и анализирует через юмористическую призму. Шутки бывают разные, но все они включают в себя сарказм, иронию, цинизм и так далее, и его цитата «давай ходи так годик». Да, мы дома так подшучиваем друг над другом, это НАШ стеб.

Но и это не помогло. Теперь каждый новый — и еще почти любой старый — пост в инстаграме Ивана сопровождается серией гневных и саркастических комментариев:

«Нет, Эля, эта защита слабая, не сработала. Самое смешное, что поносить жену Ваня в интервью смог, а вот ответить за слова - нет. Ну что за маразм? У вас ребенок вместо мужа? Унизить смог, и спрятался за вас же, типа, жена, твой выход, я очкую. Ооооооххххх, как же это......неинтересно»

«Только не толстейте, а то этот мопс с телом червя от вас ускачет»

«А у вас есть какие-то ограничения на концерт по килограммам?»

«Кто уже купил билеты и помидоры на следующий концерт?»

«Мдаа, перед нами сидит прям Аполлон? Жесть, Иван себя в зеркале видел? Как можно требовать то, чему сам не соответствуешь»

Вал хейта не прекращается и до сих пор, хотя интервью вышло два месяца назад.