Тушили бойцы и пожарные: В Москве произошел пожар в военной академии имени Фрунзе

Возгорание обнаружили в кабинете на третьем этаже. Фото: Sergey Norin/wikimedia.org

В Москве днем 21 июня 2021 загорелось здание военной академии имени Фрунзе. На место уже прибыли пожарные машины. Своими силами справиться с пожаром пытаются и военные.

- Наши сотрудники уже прибыли на место пожара – в проезд Девичьего поля, 4. Сейчас ведут оценку пожароопасности, приступили к тушению, - прокомментировали kp.ru в ГУ МЧС по Москве.

Восьмиэтажное здание для высшего военного учебного заведения построили в 1932—1937 года по замыслу архитекторов Руднева и Мунца. Ныне структуру реорганизовали, и она носит название Общевойсковая академия Вооруженных сил России.

- В 15.01 поступило сообщение о пожаре. По прибытии первых спасательных подразделений было выявлено, что происходило возгорание в административном здании на третьем этаже в одном из кабинетов на площади 30 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

По состоянию на 15.44 пожар полностью ликвидирован. По данным kp.ru, эвакуация людей не проводилась.

- Имеется информация, что в момент пожара в здании людей не было, - уточнили спасатели.

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