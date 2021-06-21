Во Франции на работу в суд взяли собаку

5-летний лабрадор по кличке Лол - верный друг главного прокурора Фредерика Альмендроса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В любом суде можно повидать многое: и слезы потерпевших, и проклятия осужденных, и горячие дискуссии прокурора и адвоката, но только... не собаку. Такой живой достопримечательностью могут похвастаться только сотрудники суда в департаменте Ло на юго-западе Франции.

5-летний лабрадор по кличке Лол - верный друг главного прокурора Фредерика Альмендроса. Пес уже несколько лет ходит по коридорам вместе со своим хозяином, облаченным в черную мантию. Два года назад Лол стала первой собакой в Европе, которая не просто развлекает посетителей суда, но и оказывает поддержку потерпевшим. Особенно ее полюбили те, кто пострадал от нападений и сексуального или семейного насилия, пишет BBC.

Альмендрос завел лабрадора неслучайно. Однажды он узнал, что в американском Сиэтле в суде появился пес специально для поддержки потерпевших. Французский прокурор решил эксперимент повторить.

Лолу научили спокойно и сдержанно реагировать на незнакомых людей, в том числе маленьких детей. Она стойко терпит и не подает голос, когда в зале заседания или в коридорах начинаются крики, ругань или истерики.

- Я могу взять Лол, если уверен, что ее присутствие успокоит жертву и поможет рассказать о том, что произошло, - поясняет Альмендрос. - Собака, сидящая рядом с потерпевшими во время судебного заседания, помогает справляться со стрессом.

Прокурор вспоминает, что Лол уже оказала помощь при рассмотрении 80 уголовных дел. Так, пожилая пара, пережившая ограбление, смогла рассказать подробности трагедии только в присутствии лабрадора.

- Лол научили специально тереться о потерпевших, такой физический контакт успокаивает и помогает противостоять трудностям, - объясняет глава отделения благотворительной организации «Жертвы Франции» Алексия Мест.

После успешного опыта Лол собаки появились и в других французских городах, в том числе Невер и Ним. К концу этого года должно появиться еще 20 лабрадоров и золотистых ретриверов встанут на службу французского правосудия.