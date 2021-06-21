Владимир Путин - депутатам: «Поправки в конституцию — не фантик»

Президент России Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце во время встречи с депутатами Госдумы РФ в связи с окончанием работы седьмого созыва. Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Владимир Путин встретился в Кремле с депутатами уходящего седьмого созыва Госдумы. Президент рассказал, что чем запомнилась 5-летняя работа Парламента: тут и борьба с ковидом, и улучшенное качество самих законов.

Главные достижения Думы по версии Путина:

- Стало больше законов «прямого действия, не требующих подзаконных актов».

- Сложные законопроекты проходят через «большие парламентские слушания». Общественное обсуждение сделало документы качественнее.

- Дума не прекратила работу в пандемию. «Так было не во всех странах мира, во многих парламенты прекращали работу», - отметил президент.

- Антиковидные законы принимались парламентом быстро. «Если бы это не было сделано, то – по-простому, чтобы всем было понятно, – деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия», - отметил Путин.

- Дума хорошо справилась с подготовкой поправок в конституцию. «1 июля 2020 года они были одобрены в ходе общероссийского голосования, получили почти 78 процентов голосов. Такая высокая однозначная оценка людей говорит о том, что изменения в Конституцию отвечали их ожиданиям, точно совпали с общим стремлением укрепить гражданское общество и Российское государство», - заявил глава государства.

Депутаты Госдумы РФ в Большом Кремлевском дворце. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В конце встречи Путин сказал и о предстоящих выборах:

- Наша общая задача, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом. Чтобы острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, не выполнимых по сути обещаний. Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 1990-х годах.

Напомнил президент и что перед депутатами теперь стоит огромная ответственность, которой у них еще никогда не было. После поправок в конституцию именно парламент утверждает состав правительства:

- Изменения в конституцию (в части, касающейся взаимодействия Парламента и правительства) - это не какой-то фантик. Это содержательная вещь, которая говорит о роли Парламента в формировании правительства. Взаимозависимость между исполнительной и законодательной власти будет более жесткой. Это пойдет на качество принимаемых законов, - заявил президент.