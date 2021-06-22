Как Болгария превратилась в страну профессиональных русофобов

Спецкор "Комсомольской правды" Дарья Асламова с болгарскими патриотами. Фото: Дарья АСЛАМОВА

ПРОХОДНОЙ ДВОР ДЛЯ НАТО

«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» - грянуло из динамиков прямо напротив американского посольства в Софии. Группа демонстрантов с плакатами «США и НАТО – убийцы» скандирует: «Янки, убирайтесь домой!» Двое американцев, шедших из посольства, останавливаются и с интересом наблюдают.

- Очень маленький протест, - насмешливо замечает один из них.

Противники НАТО во время пикета. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Тут и правда не больше двадцати человек. Полицейских в разы больше, чем протестующих. И это в семимиллионной Болгарии, где находятся аж три натовские базы! Да еще на фоне громкого скандала в деревне Чешнегирово. Там 11 мая на территорию маленького завода, занимающегося переработкой оливкового масла, ворвались вооруженные до зубов американские солдаты, велели работникам сидеть тихо и обыскали помещение. Позже американское командование принесло извинения: мол, шли учения, и произошла ошибка.

"Народ накажет предателей. Войска США-НАТО вон из Болгарии!" Фото: Дарья АСЛАМОВА

Впрочем, Болгария уже давно проходной двор для иностранных военных. Месяц назад турецкая колонна грузовиков НАТО потерялась в горах Болгарии. У них отказал навигатор. Турки заехали в глухую горную деревушку, насмерть перепугав крестьян. А несколько лет назад французские десантники приземлились с парашютами прямо на фермерские угодья рядом с Плевной, сказали «Бонжур», и были избиты местными мужиками, после чего французов доставили в больницу.

Демонстрация против НАТО. "Свобода или смерть!" Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Не удивляйся, что протест против НАТО такой маленький, - иронично замечает мой сербский друг Алеша Миленкович, известный журналист и знаток балканской истории. – Мы, сербы, хорошо знаем наших соседей-болгар. У нас есть выражение «болгарская политика» - это политика постоянного страстного присоединения к победителю, к тому, кто сильнее. Политика воткнутого в спину ножа. Если завтра баланс в мире изменится, и НАТО потерпит поражение, уже ночью на улицах Софии будут стоять многотысячные демонстрации болгар, вопящих, что их в НАТО засунули силой. Болгары всегда держат нос по ветру.

Демонстрация против НАТО. "Янки! Убирайтесь домой!" Фото: Дарья АСЛАМОВА

ТАБУЛА РАСА

В барах Софии уже не подают ракию. Это немодно.

- Почему вы не хотите виски? – удивляется официант.

- Потому что я в Болгарии.

- Ракию теперь пьют только в деревенских кафе, - снисходительно замечает он.

Местная молодежь во всем стремится быть похожей на своих западных сверстников. Евросоюз, как пылесос, уже высосал почти всю молодую рабочую силу, и два миллиона человек покинули страну в поисках лучшей доли.

Как относятся здесь к русским? Вежливо. Если вы спросите среднестатистического болгарина, что он думает о России, то услышите: «Прекрасная страна. Мы очень любим русских». А что он должен ответить? Болгары прагматичны, а туристы – это деньги. Но популярная блажь, что, мол, 70 процентов болгар – русофилы, это полная чушь. Все русофильские партии с удивительным постоянством проигрывают на выборах, а уж на последних и вовсе скандально провалились, набрав по 0,3 или 0,4 процента. Не более, чем статистическая погрешность.

- Потому что вы, русские, не хотите ничего делать! И меня это бесит! – воинственно восклицает журналистка газеты «Дума» Велиана Христова. – Посмотрите на американцев. США везде, а где Россия? Тридцать лет американцы поступательно делают все, чтобы повернуть наше общество против России. Есть такой фонд «Америка за Болгарию». Фонд теперь во всех школах делает проекты, готовит учителей, работает совместно с нашим министерством образования. Фактически это параллельная образовательная система! Молодое поколение не интересуется тем, что правда, а что нет. Они знают только, что наши партизаны времен Второй мировой войны были террористами. Что коммунизм признан в Болгарии преступным режимом. У нас даже отменили приговоры Народного Суда! (Военный трибунал в Болгарии с декабря 1944 по апрель 1945 годов. Вынес 11 тысяч приговоров военным преступникам, идеологам фашизма, членам националистических организаций, военной и политической элите нацистской Болгарии. – прим. авт.) Теперь у нас убийцы и фашисты – герои, и чисты, как стеклышко. Болгария – единственное в мире государство, которое отрицает антифашистское сопротивление!

Болгарская журналистка Велиана Христова. Фото: YouTube

Если так будет продолжаться, здесь появится «табула раса», девственная в смысле знаний территория, как на Западе, где по соцопросам только 17% знает, что такое Вторая Мировая война.

КОММУНИСТЫ СТАЛИ ДЕМОКРАТАМИ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Работая в разных странах, я постоянно сталкиваюсь со всеми видами русофобов. Иногда это яростные, брызгающие слюной люди, которые вот-вот тебя укусят. Такая порода бешеных собак водится в Польше, Прибалтике и на Украине. Это носители искренней, слепой ненависти, затмевающей здравый смысл и логику. Болгария – страна профессиональных русофобов, живущих на западные гранты. Они громче всех вопят в медиа, имеют влияние на правительство и сами идут во власть. Многие из них, как ни странно, учились в СССР и до сих пор прекрасно говорят по-русски. Как, например, капитан 1 ранга, военный журналист Васил Данов, закончивший Львовское военное училище.

Болгарский военный журналист Васил Данов. Фото: YouTube

Недавно он предложил план полной «дерусификации» Болгарии аж из 12 пунктов. Вот самые яркие из них: прекращение все контактов с Россией на «санитарный период» в 10-12 лет, изгнание России из ООН, запрет всего импорта из России, переименование всех населенных пунктов, улиц, носящих имена «болгароненавистников и национальных предателей» (среди них граф Игнатьев, которому Болгария обязана своей свободой и государственностью!)… И вишенка на торте – пункт 12, который я процитирую полностью: «Перемещение, изъятие или уничтожение любых символов антигуманного сталинского большевизма (памятники, мемориальные доски, «братские» могилы и другие тотемы «красной» армии, знаки и намеки на «подводников», «десантников», «партизан» и прочих советских террористов)».

Этот план предложен Атлантическому совету Болгарии - сборищу клинических русофобов. И прелестная деталь этого плана: «строгое соблюдение прежних договоров с РФ». Еще бы! Через Болгарию пошел Балканский газовый поток, подключенный к Турецкому потоку. Газ-то «экс-братушкам», ой, как нужен!

- Почему столько бывших партийных кадров и советских выпускников среди отъявленных русофобов? – спрашиваю я главного редактора газеты «Труд» Петью Блыскова, человека многоопытного и ироничного.

- Я вас расскажу одну историю, - усмехается он. – Моя бабушка была женщиной из зажиточной семьи и не любила коммунистов. И вот после вступления Советской армии в Болгарию 9 сентября 1944 года к власти приходит БКП (Болгарская коммунистическая партия). Бабушка как-то слушала новости об очередном съезде БКП и с удивлением заметила: «Откуда у нас столько коммунистов? Их же не было!» Я вспомнил ее слова после 10 ноября 1989 года, нашей болгарской перестройки. Уже 11 ноября все стали демократами и влюбленными в Америку. А истерика со сносом советских памятников – это стремление подмазаться к нашим новым друзьям. Этим борцам очень хочется, чтобы американские товарищи похлопали их по плечу и сказали «браво». Примитивное мышление и дешевые трюки. А есть проплаченные пропагандисты-агитаторы, которые ищут способы скомпрометировать Россию на болгарской земле. Главный у нас по сносу памятников вот уже лет тридцать – некий Иво Инджев. Вот это настоящий предатель. Отличный советский кадр. Закончил МГУ, где выучил арабский язык. Вернулся в Болгарию, и БТА (Болгарское телеграфное агентство, аналог вашего ТАСС – прим. авт.) послало Инджева корреспондентом в Бейрут, столицу шпионажа. Все корреспонденты, которых БТА тогда оправляло заграницу, а уж тем более в Ливан, были офицерами разведки и, разумеется, коммунистами. Я сам был журналистом-коммунистом и отлично это знаю. После перестройки Инджев мгновенно «переобулся» и стал главным ненавистником России.

А ведь когда-то Россия и Болгария были лучшими друзьями. Фото: Дарья АСЛАМОВА

ПАМЯТНИК ЛЕТЧИКАМ, БОМБИВШИМ СОФИЮ

Когда я позвонила господину Инджеву с просьбой об интервью, то услышала в трубке почти змеиное шипенье:

- Я вас презираю! Я читал ваши статьи о Болгарии. Вы писали, что Болгария бедная страна, и в ней много цыган.

- А у вас есть другая картина мира? – спросила я. – Можете мне ее нарисовать?

- Никогда! Вы не можете вынудить меня встречаться с вами!

- Да Боже упаси! – воскликнула я и отсоединилась, давясь от смеха.

- У нас есть неофашисты и неонацисты, для которых памятники Советской армии – объекты постоянной агрессии, - объясняет глава Антифашистского движения в Болгарии Борис Цветков. – В Болгарии живут дети и внуки фашистов, их наследники, и они жаждут реванша. Они говорят: мы были хорошими во время Второй мировой войны, а Советская армия – это оккупанты, завоеватели, убийцы. Каждый год в Болгарии проходит Луков марш с факелами. Христо Луков – это как Бандера, только хуже. Бандера был просто исполнителем, а Луков – идеологом болгарского фашизма и получал хорошее финансирование от Гитлера. Фашизм снова поднимает голову в Европе – на Украине, в прибалтийских странах и в Болгарии.

Болгарские нелюди с равным энтузиазмом борются не только за снос советских памятников, но и за установку новых – своим западным «друзьям». Несколько лет назад они установили памятник 314 американским летчикам, погибшим при варварских бомбардировках Софии. Было уничтожено около четверти зданий, включая три древнейшие церкви, а также поврежден храм Александра Невского и сильно пострадала Русская церковь. Погибло более 4000 мирных жителей. Памятник предусмотрительно установили на территории американского посольства, чтобы его дерьмом не облили. Кстати, в результате опросов выяснилось, что молодое поколение болгар уверено, что Софию бомбили…русские!

И еще один план - шедевр самоуничижения – назвать площадь в Софии именем немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, главного врага независимого Болгарского государства. Известно его высказывание: «Я бы не пожертвовал жизнью ни одного немецкого гусара ради воров овец из низовий Дуная!» Циник и реалист, Бисмарк был весьма точен в оценках.

Спецкор «Комсомолки» Дарья Асламова с демонстрантами против НАТО в Болгарии. Фото: Дарья АСЛАМОВА

КТО ОСВОБОЖДАЛ БОЛГАРИЮ

Эта хрупкая седая семидесятилетняя женщина просто поражает своей энергией и харизмой. Искра Баева, уважаемый профессор истории Софийского университета. Ее назвали Искрой в честь газеты Ленина. Она и впрямь похожа на маленький огонек. Папа Искры ушел в горы к партизанам восемнадцатилетним пацаном. Вдвоем с приятелем они украли из школы печатный станок (для распространения листовок) и добыли один пистолет на двоих.

- Партизаны времен Второй мировой войны теперь считаются в Болгарии национальными предателями, - с горечью говорит Искра. – Молодое поколение воспитывается в крайне русофобской образовательной системе. Программы изменили так, чтобы не написать ничего хорошего о России после Великой Отечественной войны. Пишут, что в 1944 году в страну пришли советские сапоги и штыки. Оккупационные войска принесли коммунизм, и это самое плохое, что случилось с Болгарией. Школьникам рассказывают, что Третье Болгарское царство стало величием болгарской нации, но ничего не говорят о том, что в это время Болгария была союзницей Гитлера.

Памятник русскому и болгарскому воинам в парке Софии. "На Шипке все спокойно" Фото: Дарья АСЛАМОВА

- А как же Нюрнбергский процесс? – изумляюсь я.

- А его в учебниках болгарской истории нет. Есть только в учебнике мировой истории, где объясняется, что такое фашизм. Но мы, как бы, к нему не причастны.

- Но школьники, надеюсь, знают, что Россия спасла болгар от турецкого ига и подарила им государственность?!

- И тут все не просто. Пишут, что Россия – это имперская сила, которая хотела завладеть Болгарией. И освободила болгар только потому, что хотела достичь проливов Босфор и Дарданеллы.

Памятник встрече русских и болгарских солдат в 1944 году. Теперь советские солдаты в Болгарии объявлены оккупантами. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Кстати, в Болгарии теперь немодно говорить «османское иго». Соседи-турки могут обидеться. Сейчас это политкорректно называется «турецким присутствием». А русско-турецкую войну 1877-1878 годов либеральные журналисты переименовали из освободительной в «поработительную». Оказывается, мы «украли» у Болгарии территорию! Не очень понятно, как можно «украсть» территорию государства, которого не было на карте, но «братушки» еще грезят о Великой Болгарии, исчезнувшей в 1396(!) году.

Я по традиции иду поставить свечку в Храм-памятник Александра Невского и вдруг инстинктивно торможу. На прилавках перед храмом, где обычно торговали матрешками и шапками-ушанками, лежат портсигары, фляжки, зажигалки со свастикой, нацистские железные кресты, пособие на немецком языке «Как сражаться с партизанами».

Свастика, публичное демонстрирование которой в России запрещено, в Болгарии теперь — «популярный антиквариат». Фото: Дарья АСЛАМОВА

Второй шок – новая табличка у входа в храм. На прежней было красиво написано о том, что храм воздвигнут на средства болгарского народа в знак признательности народу русскому за освобождение. Там были трогательные слова о 200 тысяч погибших русских воинах. Теперь текст такой: «…в знак памяти о тысячах русских, болгарских, украинских, молдавских, финляндских и румынских воинов, павших в 1877-1878 гг.» Что это?! Государства Болгария, Украина, Молдавия, Финляндия тогда не существовали! Освобождала болгарские земли именно Российская империя, оплатив свободу болгар не только русской кровью, но и немыслимой по тем временам суммой. Один миллиард 100 миллионов золотых рублей – два годовых бюджета страны за 1878 год!

Храм Александра Невского в Софии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я обхожу храм, чтобы найти две старинные мраморные плиты со стершейся позолотой, на которых написано: «Вечная слава павшим за освобождение Болгарии РУССКИМ воинам». И тут припоминаю скандал четырехлетней давности. В 2018 году на празднование 140-летия освобождения Болгарии прибыл патриарх Кирилл. В своей странной приветственной речи президент Болгарии Румен Радов заявил:

- На бранных полях русско-турецкой освободительной войны погибли воины — представители многих народов: русские, румыны, финны, украинцы, белорусы, поляки, литовцы, сербы и черногорцы.

Патриарх Кирилл ответил достойно:

- Еще раз хочу вам сказать очень ясно, что Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны, а Россия. И хочу откровенно сказать, что для меня трудно было слышать все эти ссылки на участие иных стран в освобождении Болгарии. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решения о начале войны с османской Турцией… Мы — за историческую правду, ее мы завоевали своей кровью.

Можно себе представить, какой вой ненависти подняли местные СМИ! В результате болгарские власти не только сменили табличку. Началась пропаганда о переименовании собора.

Вот настоящая мраморная плита у храма Александра Невского в Софии. "Вечная память погибшим за свободу Болгарии русским воинам". Фото: Дарья АСЛАМОВА

А вот современная подделка-табличка у входа в храм Александра Невского. Фото: Дарья АСЛАМОВА

«МЫ ДОЛЖНЫ ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ ПРЕДКОВ»

- Это моя мечта – переименовать собор Александра Невского. Смысл в том, чтобы восстановить наше национальное достоинство. Этот храм – выражение большой политики.

Передо мной сидит вполне вменяемый господин по имени Горан Благоев. Это не просто известный болгарский журналист. Это историк, доктор наук, специалист по богословию и университетский преподаватель.

- А чем вам помешал Александр Невский? – спрашиваю я.

- Это русский святой, которого в Болгарии никто не знал. У нас есть свои святые – Кирилл и Мефодий.

- Но не Кирилл и Мефодий освобождали Болгарию, - замечаю я. – Александр Невский – небесный покровитель русского воинства и царя Александра Второго Освободителя.

- Александр Второй – это имперский культ! – восклицает господин Благоев. – Царь Александр не освобождал Болгарию!

Я оторопела.

- А кто же, по-вашему, отдал приказ русской армии? Кто принял решение о войне?

- Освобождение Болгарии – это план России с целью добиться контроля над проливами.

Русские приметы в Болгарии. Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Ваши предки думали иначе, - возражаю я. – Вся Болгария собирала деньги на строительство собора Александра Невского.

Благоев пренебрежительно отмахивается:

- После освобождения Болгарии все были русофилами. Они не знали, что нам Россия сделала во время соединения и после. А вот интеллигентная Болгария уже тогда поняла имперские планы России. Русский царь сделал все, чтобы на Балканах не было большого православного государства – ни Сербии, ни Болгарии. И Болгария не получила свои территории.

- А у вас они были? – с иронией спрашиваю я.

- Конечно, - с гордостью говорит мой собеседник. – У нас была Болгарская экзархия, территория болгарской православной церкви в составе Османской империи.

- Ну, тогда все вопросы к туркам, - усмехаюсь я. – Обращайтесь с просьбой вернуть вас в состав Османской империи. Эрдоган будет только рад. Заодно и собор можете переименовать в мечеть имени Эрдогана.

- Я не говорю, что нам с турками было хорошо. Но если наши предки ошибались? Многие в Болгарии мечтают о переименовании собора. Мы даже страничку в фэйсбуке открыли, и уже 1266 человек подписались в поддержку. Надо активнее объяснять людям нашу позицию.

Я смотрю на него, и меня аж передергивает от отвращения. Господи, за кого погибли наши предки?! А ведь были героические люди в Болгарии, поднявшие восстание в 1876 году против турок. Воевали с топорами и косами в руках. Крестьянки сушили и толкли жгучий перец, чтобы ослеплять турецких солдат. Подавление восстания было ужасным: массовое сожжение женщин и детей живьем, сотни отрезанных детских голов, вспоротые животы беременных, мужчины, посаженные на кол и поджаренные, как шашлык. И поднялся плач по всей православной России! Как же так?! Братьев убивают, а мы молчим?! И вот я сижу и слушаю от их потомка рассказы про злую «имперскую Россию», про «советских оккупантов», чьи памятники надо снести.

- До сентября 1944 года Болгария была союзницей нацистской Германии, - напоминаю я. – Мы вас освободили от фашизма.

- Какой еще фашизм в Болгарии? – отмахивается господин Благоев. – Мы не тронули наших евреев.

Историк, журналист Горан Благоев. Фото: YouTube

- Но болгары послали на смерть на оккупированных территориях 11 тысяч евреев.

- Это были евреи на территориях, которые нам дали администрировать наши союзники.

- Вашими союзниками были нацистская Германия и фашистская Италия. Вы считаете преступным режим Третьего Болгарского царства?

- Нет, не считаю. У нас не было выбора.

- Как это не было? – возражаю я. – Сталин предложил Болгарии осенью 1940 года пакт о взаимопомощи.

- Мы не хотели попасть в медвежьи объятия Сталина.

- Значит, вы предпочли объятия Гитлера?

- Гитлер был у наших границ. И потом, что совершала Болгария – это болгарские проблемы. Это нюансы.

Книжный базар в Софии. Чехова ещё любят и читают. Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Карательные операции на оккупированных территориях – это нюансы?

- Это были наши законные территории. И потом: на войне как на войне. Где там было мирное население? Это были партизаны. Наши войска контролировали ситуацию.

Я слушаю эти чудовищные заявления и думаю о том, какую огромную ошибку совершил СССР. Ошибку великодушия и прощения по отношению к так называемым «братским» странам и «братским» прибалтийским республикам. Мы не предъявили им счет за преступления против человечности. «Милость к падшим» сами «падшие», обычно, не ценят. В советское время их дети воспитывались на учебниках, где рассказывалось только о героических партизанах и мощном антифашистском сопротивлении, что часто было очень далеко от истины. Но настало время для второго Нюрнбергского процесса.

В Болгарии православные иконы в каждом хорошем доме. Фото: Дарья АСЛАМОВА

«ИСТОРИЮ ПИШУТ ПОБЕЖДЕННЫЕ»

Болгарский историк Дарина Григорова, молодая и страстная женщина, написала замечательную статью об «идеологическом демонтаже Великой Победы». У него две цели. Первая региональная: «Разорвать единственную связь сакрального характера в постсоветском пространстве – не только пуповину между РФ и СССР, но и между Российской Федерацией и остальными постсоветскими республиками. Если получится демонтировать Победу – демонтируется и постсоветское пространство. Война с памятниками Красной армии-победительнице – это не хаотичный варварский импульс, а систематическая и методичная политика». Вторая цель глобальная: «Демонтаж системы международной безопасности, чьим основным гарантом является ООН, параллельно с делегитимацией международного правопорядка после Ялты-Потсдама (1945)».

Русская церковь любима и почитаема болгарами старшего поколения. Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Западный мир вернулся к языку Холодной войны, - говорит Дарина Григорова. – Если вы забудете про Победу, про тех, кто был основным двигателем Победы, и кто принес основные жертвы, то вы забудете и о побежденных. В этом самая суть: то, что сейчас пытаются писать историю ПОБЕЖДЕННЫЕ! И побежденные агрессивны. Она пытаются получить реванш на фоне уходящей памяти. Это напрямую связано с варварским отношением к памятникам и со всем, связанным с Россией.

Дарина Григорова - автор замечательной статьи об «идеологическом демонтаже Великой Победы». Фото: YouTube

Чего я боюсь? В смысле памятников Болгария пока держит оборону. Есть люди, которые добровольно за ними следят и чистят. Но я боюсь ответной реакции крайнего национализма. Это мы уже хлебали. Всегда существует опасность псевдонационального чувства.

Памятник в Софии русским медикам, погибшим в русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Фото: Дарья АСЛАМОВА

- На что же вы надеетесь?

- Среди молодежи есть здоровый корень – всего 5 процентов, которые мыслят и читают. Но они есть. И память – это не рывки от праздника к празднику. Это постоянный процесс. В каждом болгарском храме на литургии священники поминают царя Александра Николаевича, нашего Освободителя, и всех воинов, павших за веру и Отечество. Это невидимо для светских людей. Но это и есть живая память о России.

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