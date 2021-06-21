Прикована к постели, в горле трубка: что происходит с певицей МакSим в состоянии комы

Сколько времени певица находится в искусственной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ, можно только гадать Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица МакSим седьмой день не выходит на связь с поклонниками: все это время звезда в окружении опытных медиков пытается справиться с последствиями коронавируса. Сколько времени певица находится в искусственной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ, можно только гадать: помощники артистки до последнего не хотели предавать этот факт огласке, и подтвердили лишь несколько дней назад, когда информация просочилась в прессу.

- Марина пробудет в этом состоянии три-четыре дня, - уклончиво рассказала ее пиар-директор. - У нее молодой и крепкий организм, прогнозы врачей оптимистичные, поэтому мы верим в скорейшее выздоровление.

Однако, специалисты предупреждают: чем дольше пациент находится в таком состоянии, тем тяжелее могут быть последствия. О том, что на самом деле представляет из себя медикаментозный сон (он же - искусственная кома), сайту kp.ru разъяснил анестезиолог-реаниматолог Александр Патрикеев.

- Медикаментозная седация применяется, чтобы организм лучше адаптировался к лекарственным препаратам, а также, чтобы предотвратить кислородное голодание мозга, - рассказал kp.ru доктор Патрикеев. - Это состояние, которое врачи контролируют с помощью медикаментов, похоже на глубокий сон или наркоз. У пациента отключается двигательная активность, которая может помешать лечению, в том числе – введению в трахею трубки аппарата искусственной вентиляции легких.

Певица МакSим седьмой день не выходит на связь с поклонниками: все это время звезда в окружении опытных медиков пытается справиться с последствиями коронавируса. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Таким образом, медикаментозная кома с аппаратом ИВЛ означает, что певица прикована к постели, а в ее горло вставлена трубочка, через которую в легкие подают специальное вещество: доля кислорода в нем может доходить до 100 процентов (для сравнения, в обычном воздухе, которым мы дышим – около 21%).

- ИВЛ применяется в самых серьезных случаях, когда пациент не может дышать самостоятельно: за него дышит аппарат, - продолжает врач. - Медикаментозная кома в этом случае - необходимость. Во-первых, так больной не сопротивляется - все-таки вставить трубку в трахею не самая приятная процедура. А во-вторых, врачи таким образом защищают головной мозг, ведь пока бодрствует, то потребляет гораздо больше кислорода.

Питание больного, по словам врача, в таком случае может происходить двумя способами: либо с помощью питательных растворов, которые вводятся внутривенно, либо через зонд - трубку, которая ведет в желудок пациента (так, например было у Надежды Бабкиной). При этом в коме пациент может находиться довольно долго: медикам известны случаи, когда люди приходили в себя через несколько месяцев и даже лет. Здесь все зависит от того, насколько поврежден головной мозг.

А вот обывательское мнение о том, что ИВЛ при коронавирусе может ухудшить состояние пациента, эксперт категорически опроверг.

- Не ИВЛ убивает человека, а болезнь. ИВЛ лишь характеризует тяжелое состояние больного. Однако, если он будет дышать обычным воздухом, то печального исхода точно не избежать, - уверен анестезиолог-реаниматолог. - В целом, если человек в состоянии медикаментозного сна провел 4-5 суток, это не самый тяжелый случай. Пациент просыпается, когда врачи прекращают подачу «усыпляющего» препарата и постепенно, за несколько часов, приходит в себя, к нему возвращается речь, двигательная активность, он помнит все, что было до погружения в седацию. Сам по себе медикаментозный сон серьезных негативных последствий не несет, но, безусловно, все очень индивидуально и зависит от состояния здоровья конкретного пациента.

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