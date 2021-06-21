Добрый доктор Айболит! Он был «Спутником» привит

Корреспондент «КП» начитался на жаре Чуковского и, прикорнув на пляже, увидел забавный сон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добрый доктор Айболит!

Он на Пушкинской сидит.

Приходи к нему привиться

И мужчина, и девица.

И богач, и беднячок.

Все, кто встретится!

Всем привьёт антиковид

Добрый доктор Айболит!

И пришла к Айболиту лиса.

Стрим в ютюбе вела полчаса.

И пришёл к Айболиту Барбос.

И спросил: «Может, надо наркоз?»

И прибежала зайчиха

И закричала: «Скорей!

Меня от ковида привей!

И мужа, и папу,

И дядю, и тётю,

И дедушку тоже привей!»

Потом вдруг пожаловал волк:

«Никак не возьму я в толк.

А после укола, друзья,

Действительно выпить нельзя?!»

Ещё через час на мопеде

Из цирка примчались медведи.

За ними тюлень и два льва.

Слон. Бегемот. И сова.

Только и хлопают двери -

Весь день прививаются звери.

Лежит на столе картотека -

Ни одного человека.

Как этот факт осознать?

Уже все привились, видать.

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