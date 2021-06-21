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Здоровье21 июня 2021 18:43

Добрый доктор Айболит! Он был «Спутником» привит

Корреспондент «КП» начитался на жаре Чуковского и, прикорнув на пляже, увидел забавный сон
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Корреспондент «КП» начитался на жаре Чуковского и, прикорнув на пляже, увидел забавный сон

Корреспондент «КП» начитался на жаре Чуковского и, прикорнув на пляже, увидел забавный сон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добрый доктор Айболит!

Он на Пушкинской сидит.

Приходи к нему привиться

И мужчина, и девица.

И богач, и беднячок.

Все, кто встретится!

Всем привьёт антиковид

Добрый доктор Айболит!

И пришла к Айболиту лиса.

Стрим в ютюбе вела полчаса.

И пришёл к Айболиту Барбос.

И спросил: «Может, надо наркоз?»

И прибежала зайчиха

И закричала: «Скорей!

Меня от ковида привей!

И мужа, и папу,

И дядю, и тётю,

И дедушку тоже привей!»

Потом вдруг пожаловал волк:

«Никак не возьму я в толк.

А после укола, друзья,

Действительно выпить нельзя?!»

Ещё через час на мопеде

Из цирка примчались медведи.

За ними тюлень и два льва.

Слон. Бегемот. И сова.

Только и хлопают двери -

Весь день прививаются звери.

Лежит на столе картотека -

Ни одного человека.

Как этот факт осознать?

Уже все привились, видать.

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