Добрый доктор Айболит! Он был «Спутником» привит

Корреспондент «КП» начитался на жаре Чуковского и, прикорнув на пляже, увидел забавный сон
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Добрый доктор Айболит!
Он на Пушкинской сидит.
Приходи к нему привиться
И мужчина, и девица.
И богач, и беднячок.
Все, кто встретится!
Всем привьёт антиковид
Добрый доктор Айболит!
И пришла к Айболиту лиса.
Стрим в ютюбе вела полчаса.
И пришёл к Айболиту Барбос.
И спросил: «Может, надо наркоз?»
И прибежала зайчиха
И закричала: «Скорей!
Меня от ковида привей!
И мужа, и папу,
И дядю, и тётю,
И дедушку тоже привей!»
Потом вдруг пожаловал волк:
«Никак не возьму я в толк.
А после укола, друзья,
Действительно выпить нельзя?!»
Ещё через час на мопеде
Из цирка примчались медведи.
За ними тюлень и два льва.
Слон. Бегемот. И сова.
Только и хлопают двери -
Весь день прививаются звери.
Лежит на столе картотека -
Ни одного человека.
Как этот факт осознать?
Уже все привились, видать.
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