Генпрокуратура пополнила список "нежелательных организаций"

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Генпрокуратура России приняла решение о признании деятельности иностранной неправительственной организации (НПО) "Бард колледж" (Bard College, США) нежелательной на территории Российской Федерации.

- Решение было принято по результатам изучения поступивших материалов 21.06.2021, - отметили в ведомстве.

По информации ведомства, деятельность "Бард колледж" (Bard College, США) "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Известно, что частный гуманитарный университет свободных искусств и наук Bard College, расположенный в Аннандейл-на-Гудзоне, округ Датчесс, штат Нью-Йорк финансирует Джордж Сорос (Фонды Сороса признаны нежелательными организациями в России еще раньше) который собирался открыть свой филиал в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом странном проекте 5 марта 2021 года заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

- Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации и обнародования, - отметили в Генпрокуратуре.

Похоже, что вся эта идея с соросовским факультетом в Санкт-Петербурге, благодаря Генпрокуратуре, останется только на бумаге.

Bard College теперь занял 35-е место в списке НПО.

Напомним, ранее Госдума приняла закон, который ужесточающий ответственность за причастность к работе иностранных или международных нежелательных неправительственных организаций (НПО).