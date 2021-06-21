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Общество21 июня 2021 19:51

Быть может, прежде губ уже родился шепот: умер король поэтов Александр Еременко

Наш корреспондент о поэзии метареализма, минус-корабле и поездке на "А" и на "Б"
Евгения КОРОБКОВАЕвгения КОРОБКОВА
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Поэт Александр Еременко.

Поэт Александр Еременко.

Умер Александр Еременко, Ерема, как называли его поэты. "Король поэтов", автор легендарных строк "В густых металлургических лесах, где шел процесс добычи хлорофилла".

Он собирал залы, и после выступлений выстраивались толпы за автографом. В его стихах обжигала каждая строчка. Многие помнят его, длинноволосого, усатого, шагающего своей походкой моряка по журнальным коридорам и позвякивавшего бутылками.

В последнее время он не писал. Но, кажется, его строчки впитались в воздух времени:

"я женщину в небо подкинул — и женщина стала моя!",

"Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема..."

"Мы поедем с тобою на "А" и на "Б"...

Он ворвался в поэзию в восьмидесятые, после публикации в журнале "День поэзии". Странный человек, "пишущий как будто не словами, а гайками и болтами", произвел фурор. С этих пор, как образно говорят критики, "облако славы шло впереди него".

Поэт Александр Еременко.

Поэт Александр Еременко.

Поэт родился в 1950 году на Алтае в крестьянской семье. (Кстати, знаменитый актер Николай Еременко-младший, сыгравший в "Пиратах ХХ века" приходился Александру двоюродным племянником). Когда на одном из вечеров его попросили рассказать, что он делал до поступления в Литературный институт в 1974 году, ответил так:

- Полтора месяца был журналистом в районной газете. Поступал в Архитектурный, не поступил. Работал на стройке в Красноярском крае. Потом был флот, потом Камчатка. На Камчатке я столько переработал, что все, что было потом, кажется смешным. Здесь, в Москве, я был дворником и кочегаром...

Впрочем, свой московский послужной список он приуменьшил. В девяностые Еременко одним из первых освоил компьютер и стал еще и первоклассным верстальщиком.

Самую краткую биографию Еременко и его поколению написал поэт Евгений Бунимович: "В пятидесятых – рождены, в шестидесятых – влюблены, в семидесятых – болтуны, в восьмидесятых – не нужны".

"Добавление к сопромату", первая книга Александра Еременко, вышедшая в 1990 году.

"Добавление к сопромату", первая книга Александра Еременко, вышедшая в 1990 году.

Еременко, а с ним Парщиков и Жданов, олицетворяли собой таких вот "поэтов-восьмидесятников".

В сегодняшних некрологах многие СМИ запутались, назвав Еременко "метаморфистом" и чуть ли не "поэтом-морфинистом". (Вот бы он посмеялся). Но в восьмидесятые формулировка "метареалист" или "метаметафорист" была знакома каждому интеллигенту. Метареализмом называлась "поэзия подчеркнутых слов", где каждое слово обретало дополнительный смысл и значило больше, чем просто слово.

О творческом методе, во главе которого стояли Еременко, Жданов и Парщиков, много спорили. В итоге критики пришли к выводу, что они культивируют чушь: "объединяющим началом метареалистов становится принцип непонятности и недоходчивости, взводимые в ранг краеугольного творческого принципа", - непонятно писала "Литературная газета".

В качестве иллюстрации к этому можно привести любое стихотворение. Хотя бы это, знаменитое.

Туда, где роща корабельная

лежит и смотрит, как живая,

выходит девочка дебильная,

по желтой насыпи гуляет....

....

Больше всего Еременко веселился от того, что в стихотворении про дебильную девочку основные упреки критики пали на строчки: "Ей очень трудно нагибаться, /она к болту на 28 /подносит ключ на 18, / хотя ее никто не просит".

- Меня ругали: нет таких ключей, ключи могут быть только нечетными, - рассказывал поэт. - Ну, знаю я, что нет таких ключей. А в Америке, например, есть... Но самое интересное, что других недостатков, кроме этого, критики не видели.

Когда его спрашивали, понимает ли он, о чем его стихотворения, отвечал так:

- Есть несколько стихотворений, смысла которых я не совсем понимаю. Но это не означает, что они написаны под диктовку запредельного голоса. Язык - живой организм. Надо иметь честность не насиловать его, а идти по его направляющим, которые язык и подсказывает. Тогда будут получаться живые стихи, пусть и "темные" иногда: "Быть может прежде губ уже родился шепот..."

Поэт признавался, что пишет стихи долго. Интересное воспоминание о Еременко привел писатель Александр Иличевский:

"Александр Еременко вставлял лист бумаги в пишмашинку и начинал стихотворение. Лист мог заполняться очень долго. Однажды Алексей Парщиков спросил друга: "Что-то давно не двигалась каретка. Почему?". "Потому что я на каретку приманиваю креветку. В арматуре этого текста должна появиться креветка, - я ее сейчас переживаю и хочу воспроизвести",- ответил Еременко. И тут же присел за стол и закончил".

В глуши коленчатого вала,

в коленной чашечке кривой

густая ласточка летала

по возмутительной кривой.

Выступление поэта в маске.

Выступление поэта в маске.

Легендарный Еременко жил на Патриарших. В последние годы писал крайне редко. Может быть, одним из лучших его стихотворений, написанных уже в наше время, стало короткое посвящение уже умершему Борису Рыжему, которого он очень любил:

Скажу тебе, здесь нечего ловить.

Одна вода — и не осталось рыжих.

По ночам в его окнах горел огонек, который становился для многих поэтов чем-то вроде маяка. Мол, пока горит огонек в окнах Еремы, и поэзия наша как-то теплится. Поэт крайне редко выступал, и за затворничество его даже сравнивали с Пелевиным. Но если сходство и было, то состояло в особом отношении к дзен-буддизму. Еременко прочитал "Основы дзен-буддизма» Тэйтаро Судзуки еще в первый год поступления в Литературный институт.

Впрочем, изредка Еременко все-таки появлялся на публике: лет десять назад он прочел отличную лекцию про принципы метареализма и так называемый "минус-корабль". Относительно недавно состоялся его вечер в театре Фоменко. Помню, как посреди выступления, разорвав чтение стихов, поэт сказал, словно самому себе:

"Мы не знаем, в какую дверь войдет Будда, поэтому должны держать все двери открытыми. Но одна дверь должна быть закрыта всегда. Потому что именно в нее постучится предатель".

Во время выступлений он поражал четкой работой ума, юношеской смешливостью и открытостью. Некоторые стихи читал, хохоча над ними:

"червяк здесь вовсе ни при чем, а вот что здесь причем. Он может долго ни о чем беседовать с грачом".

Странно, что мы вспоминали Александра буквально несколько дней назад: мой известный коллега, пишущий об очевидном-невероятном, искал контакт поэта. По словам коллеги, Еременко болел онкологией, но его спасла кошка.

И все-таки не спасла.

Поэту было 70 лет.

УтратыКультура: КУМИРЫ