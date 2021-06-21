Нам раскрыли пол ребенка Авербуха и Арзамасовой: «Илья и Лиза ждут сына!»

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились полгода назад. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

47-летний Илья Авербух и 26-летняя Елизавета Арзамасова поженились полгода назад. 20 декабря прошлого года продюсер, хореограф, бизнесмен Авербух взял в жены актрису Арзамасову, а осенью у пары родится ребенок. О счастливом событии Елизавета и Илья сообщили 30 апреля, так как скрывать дальше эту радостную новость было уже сложно. Арзамасова играет в театре, поэтому новые формы становились заметны. Пол ребенка счастливые супруги пока не озвучили, но так вышло, что нам это стало известно.

Проговорился коллега молодожена, рассказав долгожданную новость kp.ru: «Илья и Лиза ждут сына! Не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. Они светятся счастьем. Скоро все поедут в Сочи – там премьера ледового спектакля Авербуха «Анна Каренина». Будет грандиозное шоу!»

Илья Авербух готовится к премьере своего нового ледового спектакля, где он и автор идеи, и режиссер-постановщик – премьера 9 июля в Сочи. «Анна Каренина» на курорте будет идти до 18 сентября. В свободное от съемок и теперь уже редких спектаклей дни Лиза будет рядом с супругом.

Беременность у артистки Арзамасовой проходит нормально, с привычными для всех женщин «симптомами». Лиза делилась в соцсетях, как работала на съемках «Проклятого чиновника»: «Пришлось научиться скрывать токсикоз в кадре. В связи с новым для меня физическим состоянием я наверняка была странненькой. То излишне медлительной. То, наоборот, в приливе восторга, то засыпающей между дублями. Только слышу команду «стоп, снято!» - моментально спать. Но теперь уже токсикоз позади – Елизавета чувствует себя хорошо, и продолжает работать. А еще в свободное время гуляет с мужем и его старшим сыном. У Арзамасовой родится первый ребенок. А вот у Авербуха есть сын – 17-летний Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Мартин Авербух живет с отцом и мачехой, с которой давно уже подружился. Семья любит вести активный образ жизни, путешествовать.

Авербух счастья не скрывает: «У нас очень нежные отношения. И я надеюсь на их продолжение. Я всегда был счастливым человеком, а сейчас еще больше счастлив!»