Купил поддельный медотвод от вакцинации - сел под арест на полгода

Как липовые справки о вакцинации могут аукнуться тем, кто их оформляет и тем, кто ими пользуется? Фото: Алексей БУЛАТОВ

После введения обязательной вакцинации в Москве и некоторых других регионах в соцсетях набирает обороты новый лайфхак. Ушлые дельцы вбрасывают комментарии, где и как можно купить справку о медотводе от ковидной вакцинации. Обещают недорогие и якобы надежные услуги. Это на руку тем, кто по каким-то своим убеждениям не хочет ставить прививку. Таких, к слову, в нашей стране немало. Поэтому, полагаю, сервисы по оформлению фальшь-справок процветают.

«Если у вас есть медотвод, прививка вам не грозит», - пишут мошенники и те, кто воспользовался их услугами. Ок, проверим на себе. Но сразу отметим, что речь не идет об официальных медотводах с реальными противопоказаниями. Проверяем тех, кто решил обмануть всех и в первую очередь самого себя.

По запросу интернет-поисковик выдал сразу несколько ссылок, по которым можно оформить любые справки. Выбираю первую попавшуюся. Красиво оформленный сайт заранее предупреждает, что сертификаты о прививках от ковида они не изготавливают, а все остальное – пожалуйста.

Договариваемся в ватсаппе. С номера «+7 499 350-61-97» пишут: «Мед отвод от прививок. Чаще всего указываем аллергию на вакцинацию. Официальная справка - 3000 рублей. Оформляется государственной поликлиникой.

- Готовность документа: завтра к 10:00-11:00.

- Оплата по факту получения справки.

- Срочное выполнение заказов (день в день) оплачивается в 2 раза дороже стандартной цены и только по предоплате 50%».

Действительно, недорого. И якобы официально. От меня требуются только данные:

1. Ф.И.О.

2. Дата рождения

3. Адрес прописки / регистрации

4. Дата заключения о мед отводе

5. Контактный номер телефона для курьера

6. Место доставки

Вот и все. Я и предположить не могла, что все настолько просто. Еще и доставка бесплатная, если встретиться с курьером на станциях кольцевой линии. Но мне нужны гарантии.

- Но у меня на самом деле нет аллергии, - пишу я. – Вдруг проверят?

В ответ раздраженная реплика: «Кто проверит? Мы не знаем кто будет проверять, а кто не будет, это Вы должны знать!!!» И на всякий случай добавили, что могут нарисовать справку об аллергии за 2500 рублей. Любой каприз за ваши деньги!

Но как это может аукнуться и тем, кто оформляет справки, и тем, кто ими пользуется? С этим вопросом я обратилась к врачу, научному журналисту Алексею Водовозову

- Это очень сложный вопрос, - говорит Алексей. – Сейчас массово отслеживают все сертификаты о прививках, выявляя подделки. Потому что там идет вторжение в федеральный реестр привитых и систему Госуслуг. Со справками пока не очень понятно, но очевидно, что на них переключились те, кто раньше промышлял иными поддельными справками.

Во время вакцинации от коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мошенники пишут, что справки делают в городских поликлиниках.

- Далеко не все коллеги нам коллеги. И я не знаю, что с ними делать. Взывать к совести и разуму бесполезно, потому что за подобными схемами большие деньги. Руководство поликлиники, как правило, в курсе и в доле. Я надеюсь, что они все равно попадут под раздачу при нынешних строгих проверках вместе с теми, кто торгует поддельными сертификатами. Обычно это одни и те же люди.

Звоню знакомой, она возглавляет отдел кадров в крупной организации, сотрудники которой попали под обязательную вакцинацию

- Если я принесу тебе фальшивый медотвод, ты сможешь это вычислить? – спрашиваю.

- Я нет, - отвечает. – Но мы же собираем все данные о сертификатах и справках вместе с номерами телефонов и медицинских полисов. Далее передаем эти данные Роспотребнадзор, а те уже проверяют каждую бумажку. Поэтому я уверена, что твою фальшивую справку быстро вычислят и тебя накажут.

Адвокат Ольга Десятова утверждает, что статья 327 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

- Справки о медотводе попадают в такую категорию, - объясняет юрист. – За изготовление подобных «документов» срок до двух лет либо принудительные работы.

- А как быть с теми, кто покупает фальшивки и предоставляет работодателю?

- За использование заведомо подложного документа штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы. Либо исправительные работы до четырехсот восьмидесяти часов, либо арест на срок до шести месяцев.

Ольга Десятова говорит, что пока с такими уголовными делами (именно по прививкам) она не сталкивалась, но судя по сложившейся обстановке, в ближайшее время их будет немало.

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