Павел Крашенинников: Да, как сказал президент, мы «не буксовали» и внесли поправки в 180 законов

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Павел Владимирович, это «Коридоры власти» с Александром Гамовым”. Скажи, правда ли, что сегодняшняя (21 июня) встреча Президента России с депутатами Госдумы в Кремле совпала с днем рождения Павла Крашенинникова?

- Да, такое для меня приятное совпадение, конечно. (улыбается)

- Мы можем тебя - как нашего друга, постоянного эксперта, который разрешает нам заглянуть в портфель, где хранятся проекты законов, поздравить с днем рождения и восхититься именно твоей работоспособностью?

- Спасибо большое за то, что помните.

- Владимир Владимирович Путин произнес такую фразу, что, несмотря на пандемию, законодательный процесс в Думе «не буксовал». Что он имел в виду – какие-то приводные ремни, цепи? Президент не стал расшифровывать. А как нам понять это?

- Ну, понять это можно достаточно просто. Потому что мы знаем, что в мире очень многие парламенты просто не работали.

Мы работали не только с законодательством, связанным с пандемией, но - достаточно много сделали по проблемам здравоохранения, с одной стороны. А, с другой, - в поддержке малого бизнеса, по социалке.

Но, я хочу сказать, что пандемия нам дала толчок в решении так называемых цифровых задач.

- То есть?

- Мы в Гражданский кодекс внесли такую категорию, как «цифровые права».

Ну, допустим, - это связано с заключением договоров, проведением гражданско-правовых собраний. Например, теперь акционерные общества либо сособственники могут в дистанционном режиме их проводить.

Более того, у нас (пока только в первом чтении) готовится закон, связанный с цифровизацией и дистанционным судебным процессом, судебными процедурами. Надеюсь, что мы осенью, где-нибудь в октябре, уже его примем.

Сейчас время терять не будем, работаем над этим, у нас достаточно много поправок. Поэтому, я думаю, что эта работа тоже продолжится.

- Павел Владимирович, а сколько вообще - с начала пандемии - в Госдуме приняли законов, проектов… Я понимаю, что это не с пандемией связано, а с поправками в Конституцию, но, тем не менее, - вкупе…

- Ну, много вышло документов… Я специально не считал.

Но, мы с вами это неоднократно обсуждали - что, к примеру, теперь министры Российского правительства утверждаются в Федеральном Собрании, не только председатель, но и каждый министр проходит это горнило публичного обсуждения.

И теперь выбирать депутатов будут, в том числе, и как выборщиков правительства, то есть дополнительное такое полномочие.

Сегодня президент назвал цифру – в 180 законов были внесены поправки в связи с принятием обновленной Конституции. Это серьезная история.

И, главное, что она получилась системная, не вразнобой это все шло.

У нас был большой блок - с точки зрения семейных ценностей.

Мы с вами говорили про железобетонную поправку…

- Да.

- И вот, по суверенитету, мы, фактически, в каждый кодекс внесли формулировку - о приоритете Конституции над международными договорами. И, даже показали, как - в случае противоречия - вступает в действие механизм конституционного правосудия. И, в случае возникновения спора, Конституционный суд будет с этим разбираться.

На первый взгляд, это, может быть, не очень кому-то нравится, но - формулировка четкая и жизнеспособная.

Ну, и вот ещё что из Конституции вытекает.. У нас даже по этому поводу дискуссий не было, когда речь зашла об индексации пенсий и социальных пособий. (Это Минфин внес, когда бюджет обсуждали). Сейчас эта тема даже не затрагивалась. Тогда как в прошлом, позапрошлом годах и так далее были дискуссии. И, чего греха таить, Минфин часто предлагал, чтобы «именно в этом году», как они говорят, «в очень непростом» - давайте сделаем отсрочку. Так у нас все «непростые годы» – не пандемия, так еще что-нибудь.

- Мне неловко тебя в день рождения так напрягать.

- Я занимаюсь хозяйственными домашними делами.

- Ну, наконец-то главный по законам начал вот и по дому что-то делать…

- Да-да.

- Павел Владимирович, мы тебя поздравляем еще раз с днем рождения.

- Спасибо большое.

- Береги себя, пожалуйста, береги своих близких, не болейте.

- Спасибо.

- Попробуй отдохнуть.

- Я хочу тоже, Александр, тебе и всем радиослушателям пожелать здоровья. Ну и, елки зеленые (или какие другие слова)…

- Елки-палки.

- Это не пропаганда, но лучше, конечно, нам общаться с антителами, ей-богу. Я не призываю болеть, но - если прививки есть, надо этим пользоваться.

- Я до Женевы проверял, в Женеве, после Женевы - снова. Все в порядке. Спасибо огромное.

- Благодарю за поздравление.

- Ура Крашенинникову!