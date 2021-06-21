Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика21 июня 2021 22:56

Украина пригрозила турецкими беспилотниками Bayraktar

Разбираемся, что же получил Киев от своих партнеров
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

Фото: EAST NEWS

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал турецким журналистам, что Киев купил у Анкары ударные беспилотники Bayraktar. Те самые, которые использовались в Карабахе.

- Они необходимы для сдерживания России, - заливался главный украинский дипломат. - Чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать крупномасштабное нападение или еще что-то против Украины.

Обещают, правда, не просто купить, но еще и доработать - поставят свои двигатели, да и собирать будут на Украине.

Не будем оценивать вероятность двум регулярным армиям встретиться на одном поле боя, которую все время видят в непонятных фантазиях украинцы. Бред - штука тонкая. Но все же: что представляют собой эти самые Bayraktar ТВ2?

- Настоящие возможности этих беспилотников никто не знает. Почти нет опыта их использования против современной армии, - рассказал КП обозреватель Российского совета по международным делам Илья Крамник. - Даже Карабах не показатель. Там плохо управлялось ПВО, да и материальная часть устарела еще к развалу СССР. Неудивительно, что Армения не смогла защититься.

Более того, Крамник привел лишь один случай успешного нападения подобных аппаратов на современную армию. В 2019 году дроны атаковали нефтяной завод в Саудовской Аравии. Американские комплексы ПВО Patriot не смогли отбить налет.

- Но даже и этот случай не совсем показатель: техника у саудитов современная, а организация хромает, - заметил эксперт.

Беспилотники не раз бросали и на наш Хмеймим в Сирии. Но и там результата не было, напомнил Крамник.

Политика: ПОЛИТКУХНЯ