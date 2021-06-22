Вопрос дня: Что рассказывали вам отцы о войне?

22 июня - это день скорби миллионов по своим близким, не вернувшимся с самой страшной для нас войны. Фото: www.youtube.com

Лев КОРОЛЬКОВ, полковник запаса Службы внешней разведки:

- Я вторым эшелоном из Ленинграда уехал, но бомбежки и голод застал. А потом прятались от бомб в Рыбинске, где мама работала на оборонном заводе.

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:

- Деда репрессировали, а отец помнил, как пленных немцев вели через Москву в 1944-м. Помнил первые обстрелы и налеты, дирижабли. У него есть в песне строчки «Лишь бы было бы всегда 21 июня». Он в «Июльском дожде» Хуциева сыграл ветерана так, что многие верили, что он воевал.

Владимир ДОЛМАТОВ, писатель, публицист, автор бестселлеров «Комсомольской правды» о Великой Отечественной, Сталине и других книг:

- Ни отец Петр, ни мать Зинаида не любили войну вспоминать. Мама-медсестра и отец с первого и до последнего дня воевали. У мамы долго хранился чемодан, где были фотокарточки из госпиталя с бойцами, которых она спасала.

Александр ВЕДРУССОВ, политолог, общественный деятель:

- Оба деда вернулись с войны с наградами, я застал одного. Он был танкистом, его ранили на Курской дуге, а войну закончил в Германии. Там было больше молчания. Для них 9 Мая был праздник со слезами на глазах.

Евгений ГЕРАСИМОВ, народный артист России, депутат Мосгордумы:

- Отец рассказывал, как его в ногу ранило в самом конце войны, как отрезали ее без всякой анестезии.