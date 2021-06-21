Продюсер «Миража» Андрей Литягин: «Помирюсь с Суханкиной, если она вернёт потерянные миллионы»

Продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин. Фото: Личный архив

Продюсер «Миража» Андрей Литягин был возмущён, что легендарный коллектив «похоронили» в шоу «Основано на реальных фактах», объявив на всю страну, что якобы группа прекратила своё существование. Между тем «Мираж» не только не умер, но и, по словам его основателя, продолжает собирать аншлаги. Об этом kp.ru рассказал композитор и продюсер коллектива Андрей Литягин.

- Андрей, за давностью лет многие позабыли, с чего началась эта многолетняя, почти диккенсовская тяжба с бывшими участницами «Миража»?

- В России судиться можно бесконечно. Вся эта многолетняя тяжба имеет одну причину: в России упорно не хотят признавать, что авторское право, как и право на товарный знак или другая интеллектуальная собственность, – это такая же собственность, как квартира, машина и загородный дом, - возмущается Литягин. - Похоже, что шоу-бизнес не воспринимается как бизнес, а воспринимается как постсовковая самодеятельность. И поэтому в авторском праве процветает пиратство. В данном случае пиратство со стороны бывших участниц группы «Мираж».

Поют мои песни и не платят деньги. И поймать их очень сложно, страна большая, поэтому судиться можно бесконечно. К тому же у нас, в отличие, например, от США, не преюдициальное право, то есть надо гоняться за нарушителями по деревням и ловить в каждом случае отдельно. Мы их продолжаем ловить, но даже если суд вынес решение в нашу пользу – штраф будет минимальным! Где-нибудь в Германии это могло бы стоить несколько миллионов евро за каждый случай нарушения. После одного раза было бы уже неповадно.

Группа "Мираж" на гастролях во Владивостоке, 2021 г. Фото: Личный архив

- У бывших участниц группы есть какие-то юридические права на песни?

- Ни соавторы, ни бывшие солистки группы «Мираж» никогда не были ни соучредителями, ни дольщиками моего проекта. Это были привлеченные лица на разовых условиях, поэтому после расставания с ними никаких прав на наследство «Миража» у них нет.

При этом я никогда не оспаривал их личные таланты. Чтобы это было понятно всем. Отношения со всеми ними у меня были только рабочие. Однако все эти «бывшие» теперь путём стенаний пытаются захапать себе что-то типа творческих алиментов. Я посылаю их куда подальше, что абсолютно законно.

Они начинают собирать за меня мои же деньги, не перечисляя мне ни копейки. Из-за тех, кто «отменеджировал» Суханкину, я потерял уже миллионов 25 (рублей).

Певица Маргарита Суханкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Вы готовы сесть за «стол переговоров» с бывшими солистками и их менеджментом?

- Всё просто. Заплатите деньги, получите лицензию на исполнение моих песен. Почти со всеми бывшими солистками этот вопрос обсуждался. Некоторые даже полгода платили лет пять назад, другие сказали – ладно, подумаю, подумали, ничего не ответили и продолжают нарушать. Смешно. Вот вам и весь стол переговоров.

- То есть примирение невозможно?

- Понимаю, как им понравилось петь песни, автора которых они искренне ненавидят, не стесняясь заявлять об этом всенародно. С удовольствием помирюсь со всеми, кто купит лицензию на исполнение моих песен.

Особенно с Суханкиной, если она возместит 25-30 миллионов рублей упущенной выгоды. Даже расцелую.

- С кем из них самые сложные отношения?

-Никто из бывших солисток не понимал и не понимает, что признак профессионализма артиста – это соблюдение всех договоров и соглашений, уважение закона и авторского права. Из-за их истеричной бабьей дури, желания постоянно выцарапать друг другу глаза, мы теряли самое главное – возможность всегда быть первыми в России! Это было возможно, а они буквально сожгли на подносе мешки с деньгами. Я сам не пою женскими голосами. В «Мираже» всегда были солистки, моя задача была обеспечить свою группу репертуаром. Где бы я ни рассказывал об этом в мире, реакция у всех одна – все крутят пальцем у виска.

На самом деле мои песни поют везде. США, Канада, Европа, Турция, Египет, Китай, Австралия, Новая Зеландия - список бесконечен. Каков размер недополученного гонорара, можно только догадываться. Моя цель - разыскать эти деньги. Для этого я веду долгие и нудные переговоры с адвокатами, отдельно в каждой стране, чтобы не за гонорар (который не потянуть), а за долю с отсуженного поймать схему, в результате которой ушли деньги за песни «Миража».