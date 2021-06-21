На «Жару» придут зрители с прививками: за 5 дней на фестивале споют 200 артистов

Ксения Собчак и Филипп Киркоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Международный музыкальный фестиваль «Жара» пройдет в заявленные даты - с 23 по 27 июня в концертном зале «Крокус Сити Холл». Из-за новой волны коронавируса организаторы ввели ограничения и будут соблюдать ряд правил.

Вот пять правил, которые ввели на «Жаре» из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

Первое. В зале будет действовать специальная рассадка: два места заняты – два свободны.

Второе. В концертном зале будут находится 1500 зрителей и 20% привитых. Дополнительные билеты были выставлены в продажу с припиской, что это квота для привитых. Вместе с билетом рассылается информация о том, что необходимо взять с собой копию сертификата о вакцинации. На месте будут проверять наличие сертификата.

Третье. Зрители должны быть в масках. В зале и в фойе будет произведена санитарная обработка и дезинфекция помещения.

Четвертое. Сокращено число прессы. «Красная дорожка» пройдет частично на улице. Зрителей будут запускать с разных входов, исключая скученность. Организаторы должны следить за соблюдением социальной дистанции.

Пятое. Ежедневно будет организована работа бригады с тестированием на коронавирус – проверять будут звезд и рабочую группу мероприятия.

Организаторы «Жары» обещают, что пятый фестиваль проведут с соблюдением эпидемиологических мер. Концертную площадку готовят согласно последнему постановлению правительства Московской области. Все артисты подтвердили готовность выступать, на фестивале будет осуществлена телесъемка – зрители смогут увидеть «Жару» на Первом канале.

Пятый международный музыкальный фестиваль «Жара» впервые пройдет в Москве пять дней. Выступят около 200 топовых артистов, по 90 песен в день! Будут все – Светлана Лобода, «Artik & Asti», Филипп Киркоров, Егор Крид, Тимати, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Григорий Лепс, Emin, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Даня Милохин, Лайма Вайкуле, Ольга Бузова, Лолита и многие другие. Ведущие концертных дней – Ксения Собчак, Яна Чурикова и Юлия Барановская.