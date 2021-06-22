Призрак гиперинфляции пугает до сих пор: Пять отличий роста цен сегодня от 90-х

В 90-х рынок так резко стал свободным, что цены от испуга рванули вверх. На фото, кстати, тогдашняя барахолка на стадионе «Лужники». Хотите - верьте, хотите - нет. Сегодня другие экономические реалии, потому и инфляция не такая ужасающая. Фото: Юрий АБРАМОВИЧ/РИА Новости

«Да что вы каждый день пишете: то сахар подорожал, то гречка, то стройматериалы? Напишите уж, что мы на пороге гиперинфляции, как в начале 90-х», - предлагают в комментариях на сайте kp.ru читатели.

Пережитое в 1992 году помнить мы, видимо, будем еще долго. Тогда цены выросли сразу в 25 с лишним раз, обесценив все сбережения и ударив по карману каждого. Да и последующие нелегкие годы с двухзначной-трехзначной инфляцией забыть сложно. Можно понять, почему каждый подскок цен на сахар или гречку теперь вызывает беспокойство и ожидания худшего: ну вот, опять понеслось, и то ли еще будет!

Насколько сейчас понеслось? Мы попытались сравнить ситуацию в лихие 90-е и сейчас. В чем различие и есть ли хоть какое-то сходство?

1. «Тогда просто отпустили цены»

- Отличие - принципиальное: тогда просто отпустили цены, что и привело в 1992 году к гиперинфляции в несколько тысяч процентов. До этого все цены устанавливались государством, были регулируемыми. А стали свободными, - объясняет директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. - Чтобы такое повторить, надо для начала опять вернуться в СССР и плановую экономику.

Если взглянуть на инфляцию по годам, можно заметить: в сравнении с 1992 годом все последующие скачки цен - жалкое подобие. Даже в 1998-м - во время дефолта - инфляция измерялась двухзначной цифрой, а не четырехзначной.

В этом веке быстрее всего цены росли в 2015 году - больше 12% годовых (сейчас цифры ниже). По меркам девяностых - просто мечта и стабильность.

- Гиперинфляция подразумевает полное расстройство товарно-денежного обращения и финансовой системы страны. И обычно бывает следствием экстраординарных событий - войн, политических переворотов и тому подобных событий, - подтверждает декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная. - Инфляция начала - середины 90-х и была следствием такого события - распада СССР и перехода к рыночной экономике.

Инфляция в России тогда и сейчас. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

2. «Производство падало, зато работал печатный станок»

В 1992 году, как напоминают эксперты, промышленное производство в России упало на 16%. В 1994-м - уже более чем на 20%. В коронавирусном 2020-м - на 2,9%.

- Либерализация цен в 1992 году позволила решить проблему с пустыми полками и дефицитом товаров. Но у предприятий возник дефицит оборотных средств. Восполняли его путем масштабного кредитования. Источником ресурсов для этого стал печатный станок, - вспоминает Екатерина Безсмертная.

От всех этих вливаний было мало толку, они быстро обесценивались. Предприятия переходили на бартер…

Сейчас ситуация противоположная - Центробанк и Минфин только ленивый не ругает за жесткую финансовую политику и нежелание подкинуть в экономику дешевых денег.

- Нынешняя инфляция точно не обусловлена работой печатного станка Центробанка, - констатирует первый заместитель завкафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета Сергей Толкачев. - С точки зрения монетарной дисциплины Россия сегодня - как отличник на первой парте.

Ну и главное, на что обращают внимание эксперты, - системного кризиса производства и платежей «а-ля 90-е» сейчас определенно нет.

3. Тогда - внутренняя, сейчас - импортная

- Российская инфляция 1990-х - домотканая, сугубо внутренняя по причинам, а нынешняя - импортируемая, зарубежная, - утверждает Сергей Толкачев.

В последние год-два мы слышим об этом постоянно. Сахар подорожал, потому что на него выросли мировые цены. То же - с зерном и подсолнечным маслом. И даже стройматериалы из дерева дорожают в том числе из-за ажиотажа на зарубежных рынках. Мол, наши производители такой ситуации рады - гонят все на экспорт, а у нас в итоге цены тоже растут.

- Есть глобальные причины для роста цен на мировых рынках, - объясняет Игорь Николаев. - Деньги, которыми по ходу локдаунов накачивали экономики для их спасения, вылились на рынок. Дорожают сельхозпродукция, стройматериалы, металлы - по цепочке это сказывается и на потребительских ценах.

Получается, что в отличие от 1990-х, когда во всем мире инфляция резко снижалась, а у нас зашкаливала, сейчас мы страдаем за компанию. В свежем выпуске мониторинга экономической ситуации от Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) и Института Гайдара приводятся такие цифры. За период с января по май 2021 года темпы роста цен в годовом выражении увеличились в США с 1,4 до 5%, в Германии - с 1 до 2,5%, в Канаде - с 1 до 3,4%, в Бразилии - с 4,6 до 8,1%. У нас - с 4,9% по итогам 2020 года до 6% годовых в мае 2021-го.

Как так получается, что мы «заво-зим» к себе инфляцию?

- Сейчас мы страдаем от эмиссии доллара и евро, - говорит президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. - Наибольший урон от американского печатного станка несут развивающиеся страны, зависимые от зарубежных технологий. В частности, Россия.

Хорошая новость в том, что долларовой гиперинфляции в ближайшее время мы вряд ли дождемся.

4. Бедствие для всех или только для бедных

Важное отличие, на которое указывают эксперты, - в ощущениях, связанных с инфляцией. В начале 90-х гиперинфляция ударила по всем. Сейчас же часто приходится слышать от экспертов что-то вроде: «Стоят бананы 40 или 50 рублей за кило, обеспеченные граждане даже не заметят. Но это проблема для бедных». Ведь для кого-то и лишние 2 рубля за пакет крупы - личная гиперинфляция!

- Потребительская корзина у разных слоев складывается по-разному, и удорожание определенных товаров создает не совсем адекватное представление об общей картине, - поясняет Екатерина Безсмертная. - Например, в мае цены на свеклу выросли на 35,3%, на белокочанную капусту - на 25,2%, на морковь - на 18,8%.

Между тем продуктовая инфляция, даже по официальным данным, выше «среднестатистической» - на уровне 7,4% годовых в мае.

5. Стоит ли бежать в обменник

Способы спасения сбережений большинство россиян усвоили все в те же 1990-е. Появились деньги - срочно менять на доллары. Если сумма внушительная - покупать недвижимость, хоть избушку-развалюху. Нет денег на избушку - телевизор, стиральную машину. И не важно, что они уже есть, главное, чтобы средства не сгорели.

- Сейчас у большинства россиян просто нет таких сбережений, с которыми надо срочно что-то делать при нынешних темпах инфляции, - говорит Игорь Николаев. - Это актуально, если есть миллион-другой, которые хотя бы в течение ближайшего года вам будут не нужны. Если деньги понадобятся через два месяца, лучше и не дергаться. Маловероятно, что за этот период произойдет что-то такое, что деньги сгорят на глазах, как в 1992 году.