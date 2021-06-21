Загадки теплохода «Армения» разгаданы

Теплоход "Армения" затонул в 1941 году в Черном море.

По одной из версий его атаковали фашистские самолеты, по другой - торпедоносцы. Тогда по разным оценкам погибли больше 4500 тысячи человек, не выжил ни один пассажир. Но как именно это случилось и почему люди не спаслись, было загадкой. До мая 2021 года.

Совместное исследование Министерства обороны РФ и Центра подводных исследований Русского географического общества в месте затопления «Армении» завершились. И успешно, как считают в ведомстве.

Строящаяся "Армения".

Еще в прошлом году было установлено точно, где затонул теплоход - это случилось в 15 морских милях от Ялты. Глубина в этом месте 1500 метров. Тогда в море погрузили управляемый зонд и кадры, которые он показал, позволили со 100% гарантией сказать — корабль, который лежит на дне моря - это совершенно точно печально-известная «Армения». Это установили по судовому колоколу, который был обнаружен на носу судна под своей штатной стойкой. Там отчётливо читалось название. Тогда же был осмотрен весь периметр и версия об атаке самолетами-бомбардировщиками, а не торпедоносцами, как писалось во многих источниках, подтвердилась. Это все, что удалось выяснить в ходе первой экспедиции — камера на подводном аппарате оказалась слишком слабая.

Характерные лирные ограждения "Армении".

Второй раз исследователи Минобороны и РГО отправились к месту гибели «Армении» уже в апреле 2021. С другой техникой. Но тогда подкачала погода, и экспедицию пришлось свернуть. Третий заход устроили в мае. Исследователи детально осмотрели левый борт судна, еще раз обследовали корму, нос и правый борт.

Вход в кормовой коридор верхней палубы.

Выяснилось, что на «Армении» нет ни одной шлюпки, значит люди все-таки успели эвакуироваться с тонущего корабля. Хотя до этого в архивах писали, что теплоход ушел под воду за 4 минуты, что - теперь ясно — тоже скорее всего не правда. Чтобы спустить шлюпки с корабля на воду нужно минимум минут 20. А открытые люки подтверждают тот факт, что команда и пассажиры теплохода искали спасения всеми возможными способами.

Прогулочная палуба теплохода.

В завершение исследовательской работы был поднят судовой колокол. Сейчас он находится на реставрации. И совсем скоро займет место в одном из многочисленных музеев памяти жертв Великой отечественной.

Ресторан на борту "Армении".

22-го июня 2021 года печальный юбилей — 80 лет с момента нападения Фашисткой Германии на Советский Союз.