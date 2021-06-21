Начался прием в вузы: правила вступительной кампании этого года

В конце июля вузы опубликуют конкурсные списки, которые после окончания приема документов будут обновляться не меньше пяти раз в день. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приемные комиссии большинства вузов открылись 20 июня. Общий алгоритм кампании прописан в приказе Минобрнауки № 1076. При этом руководству учебных заведений предоставили определенную свободу в некоторых оргмоментах, поэтому внимательно изучайте официальную информацию на вузовских сайтах.

КУДА ПОЙТИ

Можно подавать документы сразу в пять учебных заведений, как и в прошлом году. А вот количество специальностей стало больше - от 2 до 10. В МИФИ, к примеру, назначили максимум в семь специальностей, в МГУ и МФТИ - пять, а в ВШЭ – 3. Можно претендовать одновременно на разные формы обучения – очную, заочную, очно-заочную, платную, бюджетную. Да, конкурсные списки раздуются, но лишние отсеются по мере подачи согласия на зачисление от поступивших.

КАК ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Для абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ, и для тех, кто сдает дополнительные вступительные испытания (ДВИ), назначены «свои» сроки.

В этом году вузы обязали принимать документы дистанционно. Есть два варианта: через собственные сайты или портал госуслуг (ЕПГУ) с помощь сервиса «Поступление в вуз онлайн». Также можно отправить заказным письмом по почте.

Стандартный пакет: заявление по форме, предложенной вузом, плюс сканы или фото аттестата за 11 класс, паспорта, документов, подтверждающих достижения (дипломы олимпиад и пр.), документы на льготы, СНИЛС. Номер СНИЛС будет индивидуальным номером абитуриента в списках, вместо ФИО. Важный момент: если подаете документы на несколько направлений одного факультета, достаточно одного пакета. А выбранные направления просто перечислите в заявлении.

Внести изменения в заявление или подать еще одно, например, на другую специальность, можно так же дистанционно, не отзывая уже поданный документ.

Теперь вузы предлагают несколько комбинаций ЕГЭ, где варьируются предметы по выбору, чтобы абитуриент участвовал в конкурсе со своими наилучшими результатами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКУРС

В этом году добавился многопрофильный конкурс. Что это значит? Абитуриент не выбирает конкретную специальность, как при однопрофильном конкурсе, а подает документы сразу на всю укрупненную группу смежных направлений. Кто на какую программу попадет, решит вуз и сообщит абитуриенту.

Еще одно новшество: вузы предлагают несколько комбинаций ЕГЭ, где варьируются предметы по выбору, чтобы абитуриент участвовал в конкурсе со своими наилучшими результатами.

Прием на обучение на очную и очно-заочную формы будет проходить вплоть до нового года. Это правило касается также и дополнительного набора.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ

В конце июля (точные даты – в приказах) вузы опубликуют конкурсные списки, которые после окончания приема документов будут обновляться не меньше пяти раз в день с 9.00 до 18.00.

Зачисление пройдет в две волны. Сначала примут тех, кто поступает без экзаменов и по квотам (первая волна), потом - остальных, из конкурсного списка (основная волна). Прошедшим отбор важно не пропустить приказы и вовремя подать согласие на зачисление, иначе вычеркнут из списка счастливчиков. А тем, кто идет с основным потоком, важно не пропустить приказ о зачислении льготников и информацию о том, сколько мест осталось.

КСТАТИ

В аудитории пустят только привитых

Совет ректоров Москвы и Подмосковья рекомендовал вузам ввести с сентября гибридный формат обучения – чередовать очные занятия с дистанционными. Но в аудитории пустят только тех, кто предоставит сертификат о вакцинировании, справку о наличии антител, выработавшихся после перенесенного ковида, или же справку о противопоказаниях к вакцинации. Остальные будут учиться удаленно. А до 15 августа должны привиться не менее 60 % сотрудников университетов.