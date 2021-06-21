Ни вылететь, ни вывезти: Европа обложила санкциями Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Сергей Шелег/БелТА/ТАСС

Теперь только в Россию или через Россию. Еще 7 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС, который был выпущен 21 июня.

Стоит отметить, что эти страны не входят в Евросоюз, но очень туда хотят или сотрудничают, поэтому и пошли на такие меры. Что буквально говорится в заявлении:

"4 июня 2021 года Совет [ЕС] принял решение о введении запрета на полеты в воздушном пространстве ЕС и доступа в аэропорты ЕС для всех видов воздушных перевозчиков Белоруссии. Страны - кандидаты [на вступление] Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к этому решению Совета ЕС."

Еще 7 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Другими словами, не дают пролетать через свое пространство государства, которые обивают пороги в Брюсселе и умоляют их принять в этот удивительный «свободный мир». А он этим и пользуется — диктует, что делать с неугодными ему лидерами. Те берут под козырек, даже если не очень хотят. Приходится. В общем, не осталось в Европе ни одной страны, куда мог бы прилететь белорусский самолет.

Стоит отметить, самим белорусам и их Белавиа от такого решения ни горячо, ни холодно. Ни одна из этих стран с ними не граничит и долететь туда — та еще задачка. Но осадочек, как в том анекдоте, остался.

Но одним только воздушным пространством меры против Белоруссии дело не заканчивается. То же самый совет ЕС на уровне министров иностранных дел принял очередной пакет санкций. На этот раз персональных. Это уже четвертая серия. В этот пакет попали 8 компаний и 78 человек. 7 из которых непосредственно виноваты в посадке борта Ryanair в Минске.

Есть в этом списке и российский миллиардер, глава группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Европа объясняет это тем, что бизнесмен «давно дружит» с Лукашенко и «накопил богатство и влияние среди политической элиты» Белоруссии.

Миллиардер, глава группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

При чем тут российский гражданин и Белоруссия? По данным Совета ЕС, ему в этой стране принадлежит горно-обогатительный комбинат Неждинский, а еще заправки и нефтебазы «Славнефти», гостиница, бизнес-центр и терминал аэропорта в Минске.

Но и этот пакет - еще не всё. Европа готова ввести секторальные санкции. Вот это уже страшно. Пока это только в проекте, но принципиальное решение уже принято. Есть договоренность о введении мер против 7 секторов экономики Белоруссии. Туда входят и экспорт калия, и нефтехимической продукции, а также финансовый сектор. Решение об этих санкциях должно быть окончательно принято на саммите Евросоюза 24-25 июня.